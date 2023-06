Black Mirror: L'ideatore ha usato ChatGPT per scrivere un episodio ed ecco il risultato

News Serie TV

Il creatore di Black Mirror Charlie Brooker si è lasciato guidare dall'intelligenza artificiale per scrivere una sceneggiatura, ma quello che ne è venuto fuori l'ha lasciato basito.

Da cinque stagioni (e con una sesta in arrivo il 15 giugno su Netflix), Black Mirror alimenta i nostri peggiori incubi mostrandoci come la tecnologia potrebbe prendere il sopravvento sulle nostre vite e cambiarle in negativo per sempre. Un tema caro all'ideatore Charlie Brooker (nella foto in alto) è la paranoia verso l'intelligenza artificiale, un aspetto di cui negli ultimi tempi si è parlato molto in virtù di ChatGPT, un software capace di generare contenuti di ogni tipo grazie a un semplice output. Proprio ChatGPT ha attirato l'attenzione di Brooker che ha voluto metterlo alla prova per scrivere un episodio di Black Mirror. Il risultato? Una vera "mer*a", ha detto lo sceneggiatore.

Black Mirror VS ChatGPT: Ecco come è finita

"Ho giocato un po' con ChatGPT", ha detto Brooker intervistato dalla rivista Empire. "La prima cosa che ho fatto è stato digitare 'genera episodio di Black Mirror'. Veniva fuori qualcosa che, a prima vista, sembrava plausibile, ma a una seconda occhiata, è mer*a", ha aggiunto. Il problema? ChatGPT si limita a "scansionare" tutte le informazioni su un tema presenti sul web e a riassumerle senza generare qualcosa di davvero originale. "Tutto ciò che ha fatto è stato cercare tutte le sinossi degli episodi di Black Mirror e metterle insieme. Quindi, se scavi un po' più a fondo, dici: "Oh, in realtà non c'è nessun vero pensiero originale qui'", ha osservato l'ideatore della serie.

I nuovi episodi di Black Mirror

La sesta stagione di Black Mirror, composta da 5 nuovi episodi, coinvolge un cast stellare che comprende Aaron Paul, Michael Cera, Salma Hayek Pinault, Myha'la Herrold e Kate Mara. Dall'episodio Joan è terribile, dove una donna rimane sbalordita quando scopre che un servizio di video in streaming ha realizzato una serie sulla sua vita, fino a Demone 79 dove una timida commessa è spinta a compiere atti terribili per impedire un disastro, i nuovi episodi promettono di sorprenderci anche con temi ed espedienti a cui Charlie Brooker aveva giurato di non ricorrere. Dopo una quinta stagione considerata da molti deludente e un film interattivo altrettanto poco riuscito, speriamo che con questa sesta stagione la serie distopica torni ai fasti di un tempo.

Foto: Courtesy of Netflix