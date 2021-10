Billions: Un pesante addio nel cast e primo trailer della stagione 6

News Serie TV

La quinta stagione si è conclusa con l'uscita di scena di uno dei protagonisti. Il saluto del co-ideatore.

La scorsa notte, la quinta stagione di Billions ha concluso la sua lunga corsa (a causa della pandemia, la programmazione si è prolungata per un anno e mezzo) con un clamoroso colpo di scena. L'episodio andrà in onda in Italia domani sera su Sky Atlantic e in streaming su NOW, ma se non vi preoccupa rovinarvi la sorpresa sappiate che nel frattempo l'americana Showtime ha mostrato con un trailer come le cose andranno avanti nel prossimo, sesto ciclo di episodi.

Billions: Cos'è successo nel finale della stagione 5

Dopo cinque stagioni, quella in No Direction Home è stata l'ultima volta di Damian Lewis nei panni di Bobby Axelrod. Il personaggio è scappato in Svizzera per sottrarsi alla mannaia legale del Procuratore Generale dello Stato di New York Chuck Rhoades (Paul Giamatti). È stato lui stesso ad ammettere al rivale e miliardario Mike Prince (Corey Stoll), che ora possiede tutte le sue società: "Quindi è così che si perde".

"Che gioia incredibile trascorrere cinque anni lavorando così a stretto contratto con l'immenso Damian Lewis", ha scritto il co-ideatore e showrunner di Billions Brian Koppelman su Twitter. "David Levien e io ti siamo oltremodo grati, Damian, per il lavoro, ovviamente, e la compagnia, e per tutto quello che hai sacrificato per venire a fare questo con noi". Ricordiamo che l'attore viene da un periodo molto difficile, segnato dalla malattia e poi dalla morte lo scorso aprile della moglie Helen McCrory.

Il teaser trailer della stagione 6

Nella sesta stagione, in onda negli Stati Uniti dal 23 gennaio, Stoll assumerà il ruolo di co-protagonista come nuovo membro del cast regolare. Con Prince al comando, Rhoades dovrà delineare una nuova strategia che sia più accurata e sofisticata di prima. Tutti i giocatori, da Wags (David Costabile) a Wendy (Maggie Siff), da Taylor (Asia Kate Dillon) a Sacker (Condola Rashad), e ovviamente Senior (Jeffrey DeMunn), dovranno affilare le armi e cercare nuove alleanze per sopravvivere. Il terreno sarà costantemente smosso e la posta in gioco la più alta di sempre.