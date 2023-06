Billions 7: Bobby Axelrod torna in grande stile nel trailer ufficiale della stagione finale

News Serie TV

La serie con Paul Giamatti e Damian Lewis torna con gli episodi finali dall'11 agosto negli Stati Uniti.

La settima stagione di Billions, quella finale, metterà in scena un'ultima resa dei conti. Nel trailer ufficiale diffuso da Showtime ritroviamo il carismatico Bobby Axelrod, il personaggio interpretato da Damian Lewis e uscito temporaneamente di scena alla fine della quinta stagione. Adesso, come dice lui stesso nella clip, è tornato ed è "completamente sveglio", pronto a rimescolare le carte. La serie tornerà negli Stati Uniti, su Paramount+ e Showtime, dal prossimo 11 agosto (in Italia vedremo i nuovi episodi prossimamente).

Billions 7: Cosa ci aspetta nella stagione finale

La settima e ultima stagione di Billions riporterà Damian Lewis nei panni di Bobby 'Axe' Axelrod in sei dei 12 episodi previsti. La sinossi ufficiale recita che "le alleanze saranno capovolte. Le vecchie ferite saranno usate come armi. Le lealtà saranno messe alla prova. Il tradimento assumerà proporzioni epiche. I nemici diventeranno amici diffidenti... man mano che la posta in gioco aumenterà da Wall Street al mondo".

Il trailer anticipa la pericolosa corsa per la presidenza del titano miliardario degli affari Mike Prince (Corey Stoll) e la determinazione di Chuck Rhodes (Paul Giamatti) che promette di far pagare ai ricchi e potenti il prezzo delle loro azioni. Ma l'ombra di Axe è nei paraggi e le cose potrebbero cambiare velocemente. "Bobby Axelrod fa mosse che non ho mai visto arrivare!", dice Wags (David Costabile) nel trailer.

I piani per i potenziali spin-off

La settima stagione sarà l'ultima ma l'universo di Billions potrebbe espandersi molto presto, visto che attualmente sono in lavorazione quattro potenziali spin-off. Due di questi, sviluppati dai produttori esecutivi Brian Koppelman e David Levien, si intitolerebbero Millions e Trillions e sarebbero incentrati rispettivamente su uomini della finanza emergenti di Manhattan e su un gruppo di personaggi ultra ricchi. Gli altri due sarebbero ambientati rispettivamente a Miami e a Londra.