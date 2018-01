Big Little Lies: Alexander Skarsgard probabile nella stagione 2

Nel 2019, Big Little Lies, la serie di HBO che nelle ultime settimane ha vinto pressoché tutto quello che si poteva vincere ai principali awards hollywoodiani, tornerà sul piccolo schermo con un secondo ciclo di episodi. Come rivelato precedentemente, le nuove 7 puntate si basano su una nuova storia scritta appositamente da Liane Moriarty, l'autrice del romanzo di cui il drama è l'adattamento, la quale sembrerebbe coinvolgere anche Perry Wright, lo sconcertante personaggio interpretato dal pluripremiato Alexander Skarsgård.

Chi ha seguito la prima stagione saprà che Perry, il marito violento di Celeste (Nicole Kidman) e lo stupratore di Jane (Shailene Woodley), è rimasto ucciso al party della scuola dopo essere stato strattonato e fatto cadere da Bonnie (Zoë Kravitz), che stava assistendo a distanza al furioso litigio tra l'uomo, la moglie e le sue amiche. Non è escluso che Perry sia sopravvissuto all'aggressione, o almeno così a lasciato intendere Skarsgård quando all'inizio del mese ha rivelato a People che "non so neppure se sia davvero morto o meno", mentre un'indiscrezione pubblicata in queste ore da TVLine dice che l'attore dovrebbe effettivamente partecipare ai nuovi episodi. In attesa di conferme da HBO, l'ipotesi però più probabile è che Perry riapparirà solo via flashback, confermando quindi la brutta fine del personaggio.

Del nuovo capitolo - diretto da Andrea Arnold (Transparent) - si sa che coinvolgerà un quartetto di volti nuovi: un insegnante che fa infuriare Renata (Laura Dern) quando le sue lezioni sul riscaldamento globale sconvolgono Amabella; un amministratore della scuola col quale Jane fa amicizia; e i genitori di Bonnie. Il romanzo della Moriarty racconta che quest'ultima fu abusata dal padre, e questo sarebbe il motivo dietro il suo gesto al party. Un argomento che quasi certamente sarà approfondito nella seconda stagione, mentre la polizia è ancora in cerca di un colpevole.