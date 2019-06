Big Little Lies 2: Domani il debutto della nuova stagione su Sky Atlantic

Da domani, 18 giugno, andrà in onda ogni martedì alle 21.15 su Sky Atlantic la seconda stagione di Big Little Lies, la miniserie premiata con 8 Emmy e 4 Golden Globe Awards torna con più segreti da risolvere, tante altre bugie da coprire, il cast stellare capitanato dai Premi Oscar Reese Witherspoon e Nicole Kidman (nuovamente produttrici esecutive), Laura Dern, Shailene Woodley e Zoe Kravitz, e l'aggiunta di un altro pezzo da novanta: la leggenda vivente, Meryl Streep.

Al centro di questo nuovo ciclo di episodi, l'arrivo in città di Mary Louise, la madre di Perry, che dopo la morte del figlio cerca risposte, come la polizia che continua a fare domande a Celeste, Madeline, Renata, Jane e Bonnie. Dietro la macchina da presa non troviamo più Jean-Marc Vallée, bensì Andrea Arnold (Fish Tank, American Honey), e tra le altre aggiunte appaiono Mo McRae (This Is Us, Ray Donovan) nei panni del nuovo insegnante Michael Perkins, Denis O'Hare (When We Rise, This Is Us), che sarà Ira Farber e Douglas Smith nei panni di Corey, un collega di Jane.

Riprendono i rispettivi ruoli, invece, Adam Scott (Parks and Recreation) che interpreta Ed, il marito di Madeline, James Tupper (Revenge), che invece è Nathan, marito di Bonnie ed ex di Madeline, e Jeffrey Nordling (Sully) che nella serie interpreta Gordon, marito di Renata.

I nuovi episodi saranno disponibili anche in modalità non lineare su Sky Go e Sky On Demand e in streaming su NOW TV.