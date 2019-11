BH90210 non avrà una seconda stagione

News Serie TV

FOX cancella il quasi-revival di Beverly Hills, 90210 dopo appena sei episodi.

Il ritorno in tv delle vecchie glorie di Beverly Hills, 90210 è durato un soffio, purtroppo. La rete americana FOX ha annunciato che non produrrà una seconda stagione di BH90210, il quasi-revival che la scorsa estate ha visto i protagonisti del popolare teen drama degli anni '90 interpretare delle versioni sopra le righe di se stessi mentre insieme cercano di riportare sullo schermo i personaggi che li hanno resi celebri.

"Siamo molto orgogliosi di aver riunito in un evento televisivo davvero speciale una delle serie e dei cast simbolo della rete per tutti i fan di 90210 del Paese", ha dichiarato FOX in un comunicato. "Un profondo ringraziamento a Brian Austin Green, Gabrielle Carteris, Ian Ziering, Jason Priestley, Jennie Garth, Shannen Doherty e Tori Spelling, che, insieme allo staff e tutti quelli alla FOX e ai CBS Television Studios, hanno riversato i loro cuori e le loro anime in questo revival davvero ingegnoso e nostalgico".

Lunga appena sei episodi, BH90210 aveva esordito a luglio con numeri molto buoni: 3,8 milioni di spettatori e l'1.5 di rating nel target demografico 18-49. Tuttavia, l'entusiasmo si era affievolito settimana dopo settimana, fino ai numeri più modesti dell'ultimo episodio: 1,9 milioni di spettatori e lo 0.7 di rating, in leggera rimonta rispetto all'ora precedente. In Italia la serie resta per ora senza collocazione.