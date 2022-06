Better Call Saul ospita la leggendaria Carol Burnett negli episodi finali

News Serie TV

Gli ultimi episodi della serie tv in streaming su Netflix dal 12 luglio.

Con sei episodi da trasmettere, può succedere ancora di tutto nella sesta e ultima stagione di Better Call Saul, come ritrovarsi di fronte Carol Burnett. La leggenda dello schermo, vincitrice di sei Emmy, l'ultimo dei quali proprio per un ruolo da guest star in Innamorati pazzi, apparirà a un certo punto nei panni di un personaggio del quale al momento si conosce soltanto il nome: Marion.

Better Call Saul e Carol Burnett: Un amore ricambiato

È possibile che i produttori di Better Call Saul abbiano voluto omaggiare l'attrice e comica dopo averla sentita professare più volte il proprio amore per Breaking Bad e lo spin-off su Saul Goodman nel corso degli anni. In un'occasione, ospite di Jimmy Kimmel, Burnett aveva detto: "Sono pazza di tutto quello che sta facendo Vince Gilligan". Non solo. Ad aprile, Burnett aveva partecipato alla cerimonia di assegnazione della stella a Bob Odenkirk sulla Hollywood Walk of Fame. Inoltre, il personaggio di Michael McKean, Chuck, l'aveva nominata in un episodio della seconda stagione.

"Sono entusiasta di far parte del mio show preferito", ha dichiarato Burnett in un comunicato. La notizia del suo coinvolgimento segue quella, altrettanto entusiasmante, del ritorno di Bryan Cranston e Aaron Paul nei panni di Walt e Jesse. Il debutto dell'ultimo capitolo, in Italia in streaming su Netflix, è fissato per il 12 luglio.