Better Call Saul: Bob Odenkirk torna sul set dopo l'attacco cardiaco

Buone, anzi ottime notizie dal set della sesta e ultima stagione di Better Call Saul: il protagonista Bob Odenkirk, che lo scorso luglio era stato colpito da un malore proprio durante le riprese della serie, sta bene ed è tornato al lavoro. Ad annunciarlo è stato lo stesso attore con un post su Twitter.

Back to work on Better Call Saul! So happy to be here and living this specific life surrounded by such good people. BTW this is makeup pro Cheri Montesanto making me not ugly for shooting! pic.twitter.com/lTAfPg7dDp — Mr. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) September 8, 2021

Better Call Saul: Bob Odenkirk sta bene!

L'interprete di Saul Goodman ha postato una foto in cui si mostra mentre una truccatrice lo prepara per le riprese. "Sono molto felice di essere qui e vivere la mia vita circondato da così tante brave persone. Questa, comunque, è la truccatrice Cheri Montesanto che mi fa sembrare meno brutto per le riprese", ha scritto. Odenkirk, lo scorso 27 luglio, era stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo essere collassato durante le riprese della serie ad Albuquerque, in Nuovo Messico. Dopo qualche ora di apprensione, ha rassicurato i fan che si erano preoccupati per le sue condizioni spiegando che si era trattato di un "piccolo infarto", fortunatamente superato. "Mi prenderò una pausa per rimettermi in forze, ma tornerò presto", aveva promesso in quell'occasione. Ed eccolo, sei settimane dopo, nuovamente nei panni dell'amato avvocato Jimmy McGill, alias Saul Goodman, ruolo che aveva già ricoperto nella serie madre Breaking Bad e che gli ha fatto ottenere quattro nomination agli Emmy.

Better Call Saul 6: Quando esce l'ultima stagione?

Sappiamo che lo scorso luglio la produzione di Better Call Saul 6 era più o meno a metà strada. Dopo l'incidente di percorso di Odenkirk, le riprese sono andate avanti anche senza il suo protagonista ma ora, con lui di nuovo presente, dovrebbero procedere a gonfie vele. Tuttavia non sappiamo se l'ultima stagione - attesa su AMC negli Stati Uniti per i primi mesi del 2022 - arriverà effettivamente in tv quando promesso tempo fa dal direttore operativo di AMC Ed Carroll. Per saperne di più, dovremo attendere ulteriori aggiornamenti.