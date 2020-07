Bert & Bertie dirigeranno Hawkeye della Marvel per Disney+

News Serie TV

Annunciati i registi della nuova serie Marvel con Jeremy Renner.

Hawkeye ha aggiunto due ottime frecce nella propria faretra. The Hollywood Reporter annuncia che Bert & Bertie, pseudonimo delle registe Amber Finlayson (Bert) e Katie Ellwood (Bertie), dirigeranno alcuni episodi della nuova serie Marvel, una delle più attese tra le tante in arrivo su Disney+.

Di recente dietro la macchina da presa dell'apprezzata commedia di Amazon Equipaggio zero, Bert & Bertie non saranno le sole a dirigere Hawkeye. A loro si aggiunge Rhys Thomas, storico nome del Saturday Night Live che sempre per Amazon ha diretto e prodotto Comrade Detective. Come annunciato precedentemente, Jonathan Igla (Mad Men) si sta occupando invece delle sceneggiature.

Mentre a Disney+ il lancio di questa nuova fase per Marvel in tv è stato rinviato a causa dell'emergenza Coronavirus, con la prima serie The Falcon and the Winter Soldier non più prevista ad agosto, di Hawkeye sappiamo che riporterà Jeremy Renner nei panni di Clint Barton, sebbene non sarà lui il protagonista della storia. Si concentrerà infatti su Kate Bishop (interpretata forse dalla nominata all'Oscar Hailee Steinfeld), un membro dei Giovani Vendicatori, destinata a prendere il mantello di Occhio di Falco da Clint.