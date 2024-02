Berlino rinnovata per una seconda stagione: Lo spin-off de La casa di carta continua

News Serie TV

Netflix fa sapere che la serie con Pedro Alonso è stata la più vista a livello globale nella settimana di uscita: le riprese dei nuovi episodi inizieranno nel 2025.

Non puoi fermare un ladro scaltro come Berlino. Netflix ha ufficialmente rinnovato la serie spin-off de La casa di carta per una seconda stagione e lo ha comunicato diffondendo una nuova foto del cast e postando sulle sue pagine social il breve video che vedete qui sotto. Il rinnovo arriva in seguito agli ottimi risultati raggiunti dalla prima stagione che, in streaming dallo scorso 29 dicembre, è già entrata nella Top 10 delle serie non in lingua inglese più viste di sempre, piazzandosi al nono posto della classifica.

BERLINO tornerà per una seconda stagione. pic.twitter.com/uDfo1Z4fu6 — Netflix Italia (@NetflixIT) February 19, 2024

Berlino 2 ci sarà: L'annuncio di Netflix

Berlino ha seguito il personaggio di Andrés de Fonollosa - alias Berlino interpretato da Pedro Alonso - durante i suoi anni d'oro, quando ancora non sapeva di essere malato. Nella serie lo abbiamo visto pianificare e mettere in atto, insieme a una delle tre bande con cui ha rubato nella sua vita, un colpo da 44 milioni di euro: il bottino sono stati gioielli sottratti dalla più importante casa d'aste di Parigi. Intanto, nella città dell'amore, ha complicato le cose innamorandosi di Camille, la moglie del direttore della casa d'aste.

"L'iconico personaggio interpretato da Pedro Alonso tornerà con una nuova rapina e più amore", ha fatto sapere Netflix condividendo la nuova foto del cast che vedete sopra e che conferma che, nella nuova stagione, torneranno tutti i personaggi che avevamo già conosciuto nella prima. Rivedremo dunque Michelle Jenner (Isabel) nei panni dell' esperta di ingegneria elettronica Keila; Tristán Ulloa (Fariña) nel ruolo di Damián, professore filantropo e confidente di Berlino; Begoña Vargas (Benvenuti a Eden) nel ruolo di Cameron, una donna avventurosa che vive sempre al limite ma ha un passato doloroso alle spalle; Julio Peña Fernández (Dalla mia finestra) nel ruolo di Roi, il fedele scudiero di Berlino; e Joel Sánchez nei panni di Bruce, l'implacabile uomo d'azione della banda.

Il successo di Berlino e le anticipazioni della prossima stagione

Netflix ha fatto sapere che, durante la settimana d'uscita, Berlino è stata la serie più vista a livello globale e ha raggiunto la top 10 in 91 paesi. Da allora, è rimasta nella top 10 delle serie non in lingua inglese per sette settimane consecutive accumulando 348 milioni di ore viste e 53 milioni di visualizzazioni totali. Numeri che danno sicuramente ragione al servizio di video in streaming di Reed Hastings che ha voluto puntare su uno dei suoi titoli di maggior successo per espanderne l'universo. Non sappiamo ancora nulla sulla trama della seconda stagione di Berlino ma sappiamo che, insieme al cast, torneranno anche gli ideatori Álex Pina ed Esther Martínez Lobato. Le riprese dei nuovi episodi, tuttavia, non inizieranno prima del 2025. In questo momento, infatti, Pina e la società di produzione Vancouver Media sono impegnati nelle riprese di un'altra serie tv, El refugio atómico (The Fallout Shelter in inglese), un drama ambientato in un futuro in cui sta per scoppiare la terza guerra mondiale e un gruppo di multimilionari si rifugia in un bunker di lusso.