Berlino: Pedro Alonso canta 'Felicità' di Al Bano alla première a Madrid

Dopo 'Ti Amo' di Umberto Tozzi cantata nella Parte 4 de La casa di carta e l'iconica 'Bella ciao', il protagonista dello spin-off si cimenta in un altro classico della canzone italiana: diventerà il prossimo tormentone?

Sembra proprio che Felicità, la canzone portata al successo da Al Bano e Romina Power a Sanremo 1982, possa essere il brano di punta della colonna sonora di Berlino, la serie spin-off de La casa di carta in arrivo su Netflix il prossimo 29 dicembre. Due giorni fa a Madrid le star della serie hanno sfilato sul tappeto rosso durante una scintillante anteprima e hanno partecipato a un esclusivo party durante il quale Pedro Alonso si è improvvisato cantante e si è esibito proprio sulle note di Felicità (guardate il video qui sotto dal minuto 3:50).

Berlino: 'Felicità' sarà il prossimo tormentone?

Nel video l'interprete del ladro dandy protagonista della nuova serie canta Felicità (nella versione in spagnolo) insieme alla co-star Tristán Ulloa che in Berlino interpreta Damián, il "grillo parlante" e vecchio amico di Berlino. Con lui fa parte della banda che cercherà di mettere a segno un'altra rapina memorabile che ha per oggetto dei gioelli della più importante casa d'aste di Parigi, per un valore di 44 milioni. Continua, quindi, la felice tradizione delle canzoni pop e popolari italiane nel franchise de La casa di carta, ed è molto probabile che anche Felicità faccia parte della colonna sonora dello spin-off rendendo qualche scena iconica.

I precedenti omaggi alla musica italiana

Non è la prima volta che la serie creata da Álex Pina omaggia la musica italiana. Tutto ha avuto inizio con Bella ciao, la canzone dei partigiani italiani durante la Seconda Guerra Mondiale presa in prestito fin dalla prima stagione de La casa di carta dal Professore e i suoi come simbolo di resistenza e diventata, più in generale, simbolo della serie stessa. Ma, più avanti, abbiamo ascoltato anche Ti amo di Umberto Tozzi cantata proprio da Pedro Alonso durante il matrimonio del suo personaggio in una scena della Parte 4. A questa performance si è aggiunta anche quella di Centro di gravità permanente di Franco Battiato nel secondo episodio della Parte 4, ballata e cantata dai protagonisti sempre durante il matrimonio di Andrés e Tatiana. Dopo l'uscita di quegli episodi, Pedro Alonso confessò di non aver mai cantato in vita sua e di essersi convinto a girare quella scena solo sotto le forti pressioni degli sceneggiatori. Ma adesso sembra proprio a suo agio e pare ci abbia preso gusto. Non vediamo l'ora di saperne di più e attendiamo con curiosità la nuova serie.