Berlino: Iniziate le riprese della seconda stagione, ecco la trama e i nuovi personaggi

News Serie TV

Lo spin-off de 'La casa di carta' tornerà prossimamente su Netflix con nuovi episodi: le primissime anticipazioni e tutto quello che sappiamo

Andrés de Fonollosa alias Berlino, il ladro dandy interpretato da Pedro Alonso, tornerà in grande stile nella seconda stagione di Berlino. Netflix ha annunciato che sono ufficialmente iniziate le riprese della seconda stagione dello spin-off de La casa di carta che ha segnato il ritorno di uno dei personaggi più iconici della serie spagnola. Berlino tornerà insieme a tutta la sua banda, naturalmente ci sarà un'altra rapina che li terrà impegnati, ma ci saranno anche nuovi personaggi. Ecco tutto quello che sappiamo.

Berlino: Cosa ci aspetta nella seconda stagione

La seconda stagione di Berlino era stata annunciata ufficialmente ormai quasi un anno fa dopo il successo della prima (attualmente nella top 10 delle serie non in lingua inglese più viste nella storia di Netflix). Stando alle primissime anticipazioni, Pedro Alonso riprenderà il ruolo di Andrés de Fonollosa, meglio conosciuto come Berlino, un personaggio che ha conquistato il pubblico per il suo carisma, la sua complessità e la sua spietatezza. Berlino sarà accompagnato dalla sua fidata banda, composta da alcuni volti familiari per chi ha visto già la prima stagione: Michelle Jenner (Isabel), che interpreta Keila, una brillante ingegnera elettronica; Tristán Ulloa (Asunta), nei panni di Damian, un professore filantropo e consigliere di Berlino; Begoña Vargas (Benvenuti a Eden), che dà vita a Cameron, una giovane donna che vive sempre al limite; Julio Peña Fernández (Dalla mia finestra), che interpreta Roi, il fedele scudiero di Berlino; e Joel Sánchez nel ruolo di Bruce, un uomo d'azione temuto e rispettato.

L'ambientazione e i nuovi personaggi

In questa seconda stagione, la storia si sposterà a Siviglia, in Spagna, dove Berlino e la sua banda metteranno in atto una nuova, pericolosa rapina (la prima stagione, lo ricordiamo, era invece ambientata principalmente in Francia). Oltre ai membri già noti della banda, i protagonisti entreranno in contatto con nuovi personaggi interpretati da new entry. Tra queste spiccano Inma Cuesta (Il caos dopo di te), che interpreta Candela, una donna sfrontata e imprevedibile di Siviglia; José Luis García-Pérez (Honor), che darà vita all’eccentrico Duca di Malaga, Álvaro Hermoso de Medina, un personaggio edonista e ricco di fascino; e Marta Nieto (Madre), che interpreterà Genoveva Dante, la raffinata e misteriosa Duchessa di Malaga.

Gli otto episodi della serie, creata da Álex Pina ed Esther Martínez Lobato, sono scritti proprio da loro insieme a David Barrocal, Lorena G. Maldonado e Itziar San Juan, e saranno diretti da Albert Pintó (Nowhere, Sky Rojo), David Barrocal (Sky Rojo) e Jose Manuel Cravioto (Il rifugio atomico, Diablero). Le riprese si svolgeranno nell'arco di diverse settimane a Madrid, Siviglia, San Sebastián e in altre località della Spagna. Una data d'uscita non è stata ancora annunciata da Netflix ma, con un po' di fortuna, i nuovi episodi potrebbero arrivare in streaming entro la fine del 2025. Riusciranno Berlino e la sua banda a portare avanti un'altra rapina che entrerà nella storia? Non resta che aspettare per scoprire come si evolverà la storia.