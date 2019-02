Benedict Cumberbatch sarà Satana in Good Omens

Importanti novità su Good Omens, prossima miniserie di Prime Video basata sul romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman Buona Apocalisse a tutti!, arrivano dal TCA press tour invernale. Oltre ad averne annunciato finalmente la data di debutto, il 31 maggio di quest'anno, Amazon, attraverso la voce dello stesso Gaiman, ha rivelato un'altra aggiunta prominente al cast, quella della star di Sherlock Benedict Cumberbatch, scelta per il ruolo di Satana. Inoltre, il servizio di video in streaming ne ha diffuso in anteprima la coloratissima sequenza dei crediti di apertura.

Cumberbatch raggiunge gli altri membri del cast David Tennant, Michael Sheen, Frances McDormand, Jon Hamm, Nick Offerman, Miranda Richardson, Michael McKean, Mireille Enos e molti altri. Il drama di 6 episodi segue due creature agli antipodi - lo schizzinoso angelo Aziraphale (Sheen) e il vivace demone Crowley (Tennant) - unire loro malgrado le forze per impedire la venuta dell'Anticristo e con essa l'Apocalisse; più per se stessi che per il bene del mondo. Sulla Terra sin dall'alba dei tempi in rappresentanza del Paradiso e dell'Inferno, la strana coppia si è adattata fin troppo bene alla vita tra gli umani e non è disposta a rinunciarvi per fiancheggiare la guerra imminente.