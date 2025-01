Batman debutta nel nuovo DCU, via Creature Commandos

News Serie TV

L'ideatore della serie animata e co-presidente dei DC Studios James Gunn spiega i motivi del cammeo.

L'episodio di questa settimana di Creature Commandos, la serie animata di James Gunn che su Max ha inaugurato il DCU, ha offerto agli spettatori un primo assaggio del Batman di questo nuovo universo. Come già era accaduto con la Justice League nell'altra serie di Gunn Peacemaker, che dalla seconda stagione farà parte anch'essa del media franchise, il Cavaliere Oscuro non è stato mostrato attraverso un'inquadratura dettagliata. Si sono viste solo alcune sue silhouette, quando il vigilante di Gotham City si è presentato a una festa organizzata da Alex Sartorius, in seguito alla trasformazione accidentale dello scienziato nel radioattivo Dottor Phosphorus. Il motivo di questa scelta lo ha spiegato lo stesso ideatore e co-presidente dei DC Studios.

Creature Commandos introduce Batman nel DCU: Parla James Gunn

"Quando me lo hanno mostrato la prima volta, Batman si vedeva molto di più", ha spiegato Gunn in un'intervista con Rotten Tomatoes. "Ho detto: 'Non sono pronto a impegnarmi in una cosa simile, non sono pronto a impegnarmi in una cosa simile, non sono pronto a impegnarmi in una cosa simile'. Quindi ho pensato: 'Più silhouette, più silhouette, più silhouette'". Facendo in modo che Creature Commandos mostrasse soltanto Batman in silhouette, Gunn ha voluto mantenere aperte le sue opzioni sul personaggio mentre molti dettagli del suo percorso all'interno del franchise non sono stati ancora definiti, a cominciare dall'attore che lo interpreterà. Ricordiamo infatti che i DC Studios stanno lavorando allo sviluppo di The Brave and the Bold, un nuovo film incentrato sulla Bat-Family che prevede l'introduzione del figlio di Bruce Wayne/Batman, Damian Wayne, come una versione di Robin.

Detto questo, la decisione di Gunn di includere Batman in Creature Commandos è stata "per dimostrare che esiste", che "è già presente in questo universo. Esattamente come per il film Superman [in uscita a luglio], in cui vediamo che Superman esiste già. È già conosciuto dalla gente di Metropolis". E ha aggiunto: "Non abbiamo bisogno di ascoltare di nuovo la storia delle origini. [Batman] è una parte importante di questo universo e ha un impatto su di esso, incluso sconfiggere persone pericolose e spaventose come Phosphorus... Faremo grandi cose con lui. È il supereroe più popolare al mondo e non vedo l'ora che le persone vedano di più, in aggiunta a Superman e insieme".

Creature Commandos aveva già mostrato Batman in un episodio precedente, ma in quel caso si trattava di un'oscura visione del futuro avuta da Circe. In Italia, la serie animata, da poco rinnovata per un secondo ciclo di episodi, non ha ancora una collocazione.