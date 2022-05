Bang Bang Baby torna su Prime Video con i nuovi episodi: Una clip in anteprima esclusiva

News Serie TV

La parte 2 del crime drama con Arianna Becheroni in streaming dal 19 maggio.

Le "avventure" criminali di Alice non potranno che diventare ancora più pericolose e - per noi spettatori - più avvincenti nella seconda parte di Bang Bang Baby, su Prime Video dal 19 maggio. Nei nuovi cinque episodi del crime drama creato da Andrea Di Stefano, la spigliata protagonista interpretata da Arianna Becheroni dovrà decisamente adattarsi, a modo suo e facendo scorta di snack, a un mondo con regole spietate che fino a poco tempo prima le era estraneo. Ma il sangue, si sa, non mente (in tutti i sensi): giudicate voi stessi dando uno sguardo a questa clip dal sapore pulp che noi di ComingSoon.it vi proponiamo in anteprima esclusiva.





Bang Bang Baby: Continua la discesa agli inferi di Alice

Bang Bang Baby racconta la storia di Alice, adolescente di 16 anni che vive in una cittadina della provincia milanese nel 1986. La sua vita di teenager tra telefilm, cartoni animati, pubblicità e videogiochi viene stravolta quando scopre che il padre che credeva morto in realtà è ancora vivo. Ma il papà non è una persona qualunque: è Santo Barone (Adriano Giannini), esponente di un potente clan della malavita organizzata legato alla 'Ndrangheta calabrese. Alice, determinata a ricongiungersi con il padre e a ritrovare le sue origini, si lascia sedurre dal fascino del crimine e inizia un pericoloso viaggio nel mondo della malavita. Quando capisce che con le pistole non si gioca e che è finita in mezzo a qualcosa che è molto più grande di lei, forse potrebbe essere troppo tardi.

Nei nuovi episodi, diretti da Michele Alhaique (ep. 7-8), Margherita Ferri (episodio 6) e Giuseppe Bonito (ep. 9-10), oltre ad Arianna Becheroni e ad Adriano Giannini, tornano - tra gli altri - Antonio Gerardi, Dora Romano, Lucia Mascino e Giuseppe De Domenico, rispettivamente nei ruoli di Nereo Ferraù, nonna Lina, Gabriella e Rocco.

