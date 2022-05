Bang Bang Baby: Il nuovo poster e le suggestive foto della Parte 2

News Serie TV

Il crime drama creato da Andrea Di Stefano torna su Prime Video con gli episodi finali della prima stagione il 19 maggio.

Prime Video sa bene come mantenere accesi i riflettori su Bang Baby Baby. Il crime drama italiano creato da Andrea Di Stefano ha debuttato lo scorso 28 aprile con i primi cinque episodi e si è fatto subito notare per uno stile originale e una protagonista (Arianna Becheroni) che oggettivamente buca lo schermo. La seconda parte della prima stagione sarà disponibile dal prossimo 19 maggio e, nell'attesa, il servizio di video in streaming ha diffuso un nuovo poster e diverse foto tratte dagli episodi 6-10. Qui sotto vi proponiamo le più significative (è Alice con un abito da sposa, quella?).

La trama di Bang Bang Baby

Nel caso foste tra i (pochi) che non hanno ancora visto i primi episodi di Bang Bang Baby - la serie infatti è subito balzata al primo posto tra i contenuti più visti su Prime Video dopo l'uscita - vi facciamo un riassunto della trama. La serie racconta la storia di Alice (Becheroni), adolescente di 16 anni che vive in una cittadina in provincia di Milano nel 1986. Quando scopre che il padre Santo (Adriano Giannini) - un esponente di una famiglia della 'Ndrangheta calabrese - che credeva morto in realtà è ancora vivo, la sua vita cambia per sempre. Alice si lascia trascinare nel pericoloso mondo della malavita e, quando ne capisce i pericoli, comprende anche che è troppo tardi per tirarsene fuori.

Nelle foto ritroviamo i membri della famiglia criminale Barone e quelli dei Ferraù che abbiamo imparato a conoscere nei primi episodi. Alice, però, sembra aver subito un cambiamento impressionante ed essere inevitabilmente maturata (gli effetti della vita criminale...). Oltre ad Arianna Becheroni e ad Adriano Giannini, nei nuovi episodi tornano - tra gli altri - anche Antonio Gerardi, Dora Romano, Lucia Mascino e Giuseppe De Domenico, rispettivamente nei ruoli di Nereo Ferraù, nonna Lina, Gabriella e Rocco.

Crediti foto: ©️Prime Video & Amazon Studios, photo by Andrea Pirrello