Bang Bang Baby: Prime Video aggiorna la data di uscita dei nuovi episodi, ecco quando escono

Cambio di programmazione last minute: slitta la Parte 2 della serie originale italiana.

Se avevate programmato una maratona degli ultimi 5 episodi della prima stagione di Bang Bang Baby su Prime Video domani, dovrete rivoluzionare la vostra agenda. Il servizio di video in streaming ha fatto sapere che domani, 19 maggio, uscirà soltanto l'episodio 6 del crime drama ambientato negli anni '80, mentre per gli episodi 7,8,9 e 10 bisognerà attendere giovedì 26 maggio.

Bang Bang Baby: Cosa ci aspetta nei nuovi episodi

Per chi ancora non conoscesse questa serie, di cui si è molto parlato nelle ultime settimane dopo l'uscita dei primi 5 episodi lo scorso 28 aprile, Bang Bang Baby racconta la storia di Alice (Arianna Becheroni), una sedicenne che vive in una cittadina della provincia milanese nel 1986. La sua vita di teenager tra telefilm, cartoni animati, pubblicità e videogiochi viene stravolta quando scopre che il padre che credeva morto in realtà è ancora vivo. Ma il papà non è una persona qualunque: è Santo Barone (Adriano Giannini), esponente di un potente clan della malavita organizzata legato alla 'Ndrangheta calabrese. Alice, determinata a ricongiungersi con il padre e a ritrovare le sue origini, si lascia sedurre dal fascino del crimine e inizia un pericoloso viaggio nel mondo della malavita.

Nei nuovi cinque episodi del crime drama creato da Andrea Di Stefano, la spigliata protagonista dovrà decisamente adattarsi, a modo suo, a un mondo con regole spietate che l'ha costretta a crescere improvvisamente, con uno zaino dove tra chili di caramelle tiene nascosta una pistola. Tutto sempre sotto la guida della colorita famiglia Barone guidata dalla matriarca nonna Lina (Dora Romano). Ritroveremo inoltre, tra gli altri, anche Antonio Gerardi, Lucia Mascino e Giuseppe De Domenico, rispettivamente nei ruoli di Nereo Ferraù, Gabriella e Rocco.