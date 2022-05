Bang Bang Baby: Ecco il trailer dei nuovi episodi della Parte 2

News Serie TV

Il crime drama italiano tornerà su Prime Video con 5 nuovi episodi il 19 maggio.

Vi siete appassionati a Bang Bang Baby e poi avete scoperto che non tutti gli episodi sono immediatamente disponibili e che per i restanti bisognerà aspettare qualche settimana? Non disperate ma consolatevi con questa succosa anteprima - un nuovo trailer - diffusa oggi da Prime Video in attesa del 19 maggio, quando la seconda parte del crime drama italiano con Arianna Becheroni sarà finalmente disponibile sul servizio streaming.

Bang Bang Baby: Ancora non la conosci? Ecco la trama

Balzata velocemente al primo posto nella Top 10 dei titoli più visti di Prime Video in Italia, Bang Bang Baby è ambientata nell'Italia del 1986 e segue Becheroni nei panni di Alice, un'adolescente timida e introversa che vive con la madre operaia in una cittadina del Nord, sognando un futuro un po' meno grigio e banale di quello a cui sembra destinata. La sua vita di teenager cambia all’improvviso quando scopre che il padre, Santo (Adriano Giannini, In Treatment), non è morto ammazzato come ha sempre creduto. Per lei questo è l'inizio di una discesa agli inferi, perché per amore di quell'uomo si tuffa nel pericoloso mondo della malavita organizzata milanese, facendosi sedurre dal fascino del crimine. Ma attraversando la soglia della maturità con una pistola nello zaino, Alice scopre ben presto che da grandi poteri derivano grandi responsabilità.

Nella serie, creata da Andrea Di Stefano (The Informer: Tre secondi per sopravvivere), recita anche Dora Romano (L'amica geniale) con il ruolo di Lina, la nonna di Alice e il feroce boss del clan della sua famiglia. A lei si aggiungono Antonio Gerardi, Lucia Mascino (I delitti del BarLume) e Giuseppe De Domenico.