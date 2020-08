Baby 3: Il trailer ufficiale dell'ultima stagione con l'inedito Maleducata di Achille Lauro

News Serie TV

I nuovi episodi della serie italiana in streaming su Netflix dal 16 settembre.

Netflix ha diffuso il trailer ufficiale e il poster promozionale della stagione 3 di Baby, ultimo atto delle scandalose storie di Chiara e Ludovica, le giovani protagoniste di questa serie tutta italiana ispirata dalla clamorosa vicenda delle baby squillo nel quartiere Parioli di Roma. La clip, che ci ricorda l'arrivo sul servizio di video in streaming dei nuovi episodi il 16 settembre, è accompagnata musicalmente da Maleducata, nuovo inedito del cantante e rapper cresciuto nella Capitale Achille Lauro.

Baby 3: La trama e il cast dell'ultima stagione

Nella stagione conclusiva di Baby, la verità affiora e sconvolge il mondo dei protagonisti, costretti a fare i conti con le loro azioni. L'amicizia tra Chiara e Ludovica (interpretate da Benedetta Porcaroli e Alice Pagani) è messa in seria discussione, così come le dinamiche familiari sembrano essere cambiate per sempre, sebbene le reazioni dei genitori non sono le stesse. C'è infatti chi tenta di fare il possibile per aiutare i propri figli e chi, al contrario, prova a salvare le apparenze fino alla fine.

In questi ultimi episodi ritroviamo anche Riccardo Mandolini (Damiano), Brando Pacitto (Fabio), Mirko Trovato (Brando), Lorenzo Zurzolo (Niccolò), Isabella Ferrari (Simonetta) e Claudia Pandolfi (Monica), altre a Denise Capezza (Natalia), Chabeli Sastre Gonzalez (Camilla), Giuseppe Maggio (Fiore), Massimo Poggio (Arturo), Tommaso Ragno (Fedeli), Galatea Ranzi (Elsa), Max Tortora (Roberto) e Thomas Trabacchi (Tommaso). Tra le nuove aggiunte, invece, Anna Lou Castoldi, Antonio Orlando e Ludovico Succio, interpreti di Aurora, Pietro e Alessandro.

Dietro la macchina da presa, accanto ad Andrea De Sica e Letizia Lamartire, debutto alla regia per Antonio Le Fosse del collettivo GRAMS (composto insieme a lui da Re Salvador, Eleonora Trucchi, Marco Raspanti e Giacomo Mazzariol), che ha co-ideato la serie e curato la sceneggiatura di tutte e tre le stagioni.