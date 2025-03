Avetrana – Qui non è Hollywood torna a essere il titolo della serie sul caso Scazzi

News Serie TV

Il Tribunale di Taranto revoca il decreto che aveva impedito l'utilizzo del nome della cittadina pugliese nel titolo della serie originale di Disney+ che così torna a essere 'Avetrana – Qui non è Hollywood': le reazioni del regista e di Disney.

Dopo cinque mesi, un cambio di titolo e innumerevoli polemiche, si torna al principio: la serie originale di Disney+ che ha raccontato il caso del delitto di Sarah Scazzi torna a essere intitolata Avetrana – Qui non è Hollywood. Il Tribunale di Taranto, fa sapere Disney+, ha deciso di revocare il decreto emesso precedentemente che aveva impedito l'utilizzo del nome Avetrana nel titolo della serie. Di conseguenza la serie intitolata, dopo la prima decisione del giudice, Qui non è Hollywood si è riappropriata del titolo originale.

"La serie si riappropria finalmente di uno dei suoi elementi fondanti”, ha dichiarato il regista Pippo Mezzapesa tramite un comunicato. "È, a tutti gli effetti, una restituzione. Per noi autori il titolo non poteva prescindere dal nome del paese in cui i fatti sono avvenuti. Avetrana è parte della storia e protagonista della serie".

Daniel Frigo, Country Manager, The Walt Disney Company Italia, ha aggiunto: "Per l’industria audiovisiva si tratta di una decisione di estrema importanza in quanto riafferma con forza il principio della libertà di espressione artistica quale principio cardine del nostro ordinamento giuridico".

Ricorderete come sono andate le cose. Dopo la presentazione in anteprima della serie, chiamata Avetrana - Qui non è Hollywood, alla Festa del Cinema di Roma il 18 ottobre, il sindaco di Avetrana aveva deciso di presentare un ricorso urgente al Tribunale di Taranto. L'amministrazione chiedeva l'immediata sospensione della serie e il cambiamento del titolo, ritenendo che potesse danneggiare l'immagine della città e dei suoi abitanti.

Il 23 ottobre il giudice della sezione civile del Tribunale di Taranto, Antonio Attanasio, aveva accolto il ricorso, ordinando la sospensione immediata della serie e fissando l’udienza per il 5 novembre. Il 25 ottobre, Disney+ e Groenlandia avevano comunicato tramite i social che il lancio della serie era stato rinviato. Successivamente avevano annunciato che la serie, con il nuovo titolo Qui non è Hollywood, sarebbe stata comunque rilasciata regolarmente in streaming su Disney+ il 30 ottobre. Dopo essere stata acclamata dalla critica e dal pubblico italiano, la serie ha debuttato il 20 novembre su Disney+ nei paesi dell'area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), e l'11 dicembre su Hulu negli Stati Uniti, diventando, al debutto, la serie di general entertainment più vista su Disney+ in Italia dal lancio della piattaforma nel 2020.

Composta da 4 episodi e basata sul libro Sarah la ragazza di Avetrana scritto da Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni ed edito da Fandango Libri, Qui non è Hollywood racconta il caso del delitto di Avetrana dai quattro punti di vista dei protagonisti della vicenda: Sarah, Sabrina, Michele e Cosima (interpretati da Federica Pala, Giulia Perulli, Paolo De Vita e Vanessa Scalera). È il 26 agosto del 2010 quando Sarah, una giovane ragazza di 15 anni, scompare. Tutto il paese è in subbuglio, soprattutto la cugina, Sabrina, che nella sua casa di via Deledda proprio quel pomeriggio l'aspettava per andare al mare. Sembra una fuga innocente, ma non lo è. Perché, mentre tutti la cercano, Sarah purtroppo è già morta. La troveranno, oltre un mese dopo, in fondo a un pozzo.

Completano il cast Imma Villa (L'amica geniale) nei panni di Concetta Serrano, Anna Ferzetti (Le Fate Ignoranti) della giornalista Daniela e Giancarlo Commare (SKAM Italia) di Ivano Russo. Antonio Gerardi (Bang Bang Baby) interpreta il Maresciallo Persichella. La serie è diretta da Pippo Mezzapesa, che ne ha scritto anche la sceneggiatura insieme ad Antonella W. Gaeta e Davide Serino con la collaborazione di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, ed è prodotta da Matteo Rovere, una produzione Groenlandia.

