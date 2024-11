Qui non è Hollywood è la serie più vista al debutto su Disney+ in Italia e si prepara a sbarcare anche negli Stati Uniti

News Serie TV

Confermato il successo del crime drama che racconta il delitto di Avetrana: è la serie di general entertainment più vista su Disney+ in Italia per numero di visualizzazioni nei primi 7 giorni. E da oggi debutta anche oltre i confini nazionali.

Qui non è Hollywood, la serie che racconta il caso di cronaca dell'omicidio della giovane Sarah Scazzi, raggiunge un importante traguardo su Disney+. Dopo la presentazione in anteprima lo scorso ottobre alla Festa del cinema di Roma e l'ottima accoglienza da parte della critica, la serie si guadagna anche il favore del pubblico italiano. Disney+ fa sapere, infatti, che è diventata il lancio di una serie di general entertainment più visto su Disney+ in Italia per numero di visualizzazioni nei primi 7 giorni. Il titolo riuscirà a convincere anche il pubblico internazionale? Lo sapremo presto, visto che da oggi 20 novembre è disponibile su Disney+ anche nei paesi dell'area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), mentre dall'11 dicembre sbarcherà anche negli Stati Uniti sul servizio di video in streaming Hulu.

Qui non è Hollywood convince pubblico e critica nonostante le polemiche

Composta da 4 episodi ebasata sul libro Sarah la ragazza di Avetrana scritto da Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni ed edito da Fandango Libri, Qui non è Hollywood racconta il caso del delitto di Avetrana dai quattro punti di vista dei protagonisti della vicenda: Sarah, Sabrina, Michele e Cosima (interpretati da Federica Pala, Giulia Perulli, Paolo De Vita e Vanessa Scalera). È il 26 agosto del 2010 quando Sarah, una giovane ragazza di 15 anni, scompare. Tutto il paese è in subbuglio, soprattutto la cugina, Sabrina, che nella sua casa di via Deledda proprio quel pomeriggio l'aspettava per andare al mare. Sembra una fuga innocente, ma non lo è. Perché, mentre tutti la cercano, Sarah purtroppo è già morta. La troveranno, oltre un mese dopo, in fondo a un pozzo.

Come è noto, la serie poco prima dell'uscita ha attraversato un percorso burrascoso. Dopo la presentazione in anteprima della serie precedentemente nota come Avetrana - Qui non è Hollywood alla Festa del cinema di Roma lo scorso 18 ottobre, il sindaco di Avetrana ha presentato un ricorso d'urgenza al Tribunale di Taranto con cui chiedeva la sospensione immediata della serie e il cambio del titolo che, secondo i legali dell'amministrazione, avrebbe arrecato un danno d'immagine alla cittadina pugliese e ai suoi abitanti. Il giudice ha accolto il ricorso chiedendo la sospensione immediata dell'uscita della serie tv (prevista inizialmente per il 25 ottobre) con un provvedimento. Disney+ e Groenlandia hanno provveduto quindi a cambiare il titolo della serie eliminando il riferimento ad Avetrana e hanno riprogrammato l'uscita per lo scorso 30 ottobre.

Le dichiarazioni del regista Pippo Mezzapesa

Le polemiche che hanno circondato l'uscita della serie non hanno fatto altro che alimentare la curiosità del pubblico che, forse, anche per questo ha voluto verificare con i propri occhi e giudicare in autonomia il prodotto guardandolo su Disney+. I numeri sono stati molto positivi e il regista Pippo Mezzapesa ne ha preso atto dichiarando, tramite un comunicato: "L'accoglienza in Italia è stata travolgente e molto gratificante. Abbiamo raccontato una storia molto radicata nella nostra provincia, ma siamo stati sempre convinti della sua profonda universalità". Inoltre, ha aggiunto: "E ora che si prepara a varcare i confini nazionali la curiosità è davvero tanta, insieme all'auspicio che possa continuare a parlare a tutti di quel che accade quando un interruttore si spegne nel profondo dell'animo umano".