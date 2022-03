Atlanta: Il folle trailer ufficiale della terza stagione

News Serie TV

L'acclamata serie tv di Donald Glover torna dopo una lunghissima pausa negli Stati Uniti, su FX, il 24 marzo.

Vi sfidiamo a trovare un senso logico nel trailer ufficiale della terza stagione di Atlanta, la comedy di e con Donald Glover che tornerà con i nuovi episodi negli Stati Uniti, su FX e Hulu, dal prossimo 24 marzo (in Italia prossimamente in streaming su Disney+ dove sono già disponibili le prime due stagioni). Nel promo, che vedete qui in basso, ritroviamo i protagonisti in un contesto molto diverso da quello di Atlanta, in Europa, dove evidentemente succederanno cose folli.

Atlanta: La trama e le anticipazioni della terza stagione

La stagione 2 di Atlanta – andata in onda nel lontano maggio 2018 – si era conclusa con Earn che era salito su un volo per l'Europa per accompagnare Al in tournée con il rapper pop Clark County. Nella terza stagione lunga 10 episodi Earn, Al alias Paper Boi, Darius e Van (Donald Glover, Brian Tyree Henry, Lakeith Stanfield e Zazie Beetz) si troveranno nel bel mezzo di un tour europeo, sentendosi outsider e cercando di adattarsi al nuovo successo a lungo sperato. Nel trailer li vediamo alle prese con situazioni decisamente bizzarre: un pavone in una discoteca, un San Nicola inquietante che cammina per le strade di Amsterdam, una cena con dei tovaglioli in testa e addirittura un uomo vestito da mucca. Insomma, il gruppo si renderà presto conto che a migliaia di chilometri da casa possono succedere cose tanto se non più strane che in madrepatria.

Poche settimane fa, Glover e FX hanno annunciato che la quarta stagione di Atlanta, che è stata girata l'anno scorso subito dopo la terza, sarà quella finale e arriverà non molto tempo dopo la terza. Per Glover, impegnato su più fronti, questo era "davvero il momento giusto" per terminare qui la sua esperienza con questa serie che pure gli ha regalato grandi soddisfazioni (due Golden Globe e cinque premi Emmy, tanto per citare alcuni successi).