Arrowverse: Il crossover Crisis on Earth-X si è chiuso con un colpo di scena [SPOILER]

Attenzione: L'approfondimento che segue include anticipazioni di Crisis on Earth-X, crossover in quattro parti tra le serie Arrow, The Flash, Supergirl e DC's Legends of Tomorrow.

Sono andate in onda ieri sera negli Stati Uniti le ultime due parti di Crisis on Earth-X, mega crossover tra le serie supereroistiche di The CW Arrow, The Flash, Supergirl e DC's Legends of Tomorrow. Come si temeva, l'emergenza che ha costretto i più potenti eroi della Terra a unire le forze e combattere insieme in un momento che doveva essere semplicemente di festa, il matrimonio tra Barry Allen e Iris West, non è rientrata senza lasciare il segno.

La battaglia contro i doppelganger di Terra-X, un universo parallelo in cui i nazisti hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale, ha prodotto un'eroica ma grave perdita, quella dell'amato professor Martin Stein, interpretato da Victor Garber fin dal 2015, in uno dei primi episodi di The Flash. Colpito fatalmente dai nazisti, non prima di aver aperto una breccia per Terra-1 permettendo alla squadra di fuggire, Stein è morto poco dopo nonostante gli sforzi di Jax (Franz Drameh) - con lui le due metà di Firestorm - per salvarlo dalle sue condizioni critiche. Dopo un discorso sentito, il professore ha convinto il ragazzo a prendere il siero che avrebbe separato il loro DNA, risparmiando almeno la sua vita.

Sebbene fosse noto da tempo che Garber non si sarebbe trattenuto a lungo nell'Arrowverse, visti i suoi imminenti impegni a Boardway, la decisione degli autori di uccidere il suo personaggio era tutt'altro che scontata, considerando anche che è arrivata dopo la scoperta dalla figlia Lily che presto sarebbe diventato nonno. Tra lo shock dei compagni, Jax, già consumato dal dolore per aver perso una figura paterna, ha avuto il difficile compito di informare la famiglia dell'uomo. Tuttavia, proprio in onore di Stein, spinta da Oliver e Sara, la Justice League della tv ha trovato la forza necessaria per impedire all'Asse di conquistare Terra-1, sconfiggendo una volta per tutte Overgirl e Dark Arrow.