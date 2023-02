Arnold Schwarzenegger è pronto per Netflix: Data e primo teaser trailer della serie FUBAR

News Serie TV

La comedy d'azione sarà disponibile in streaming dal 25 maggio.

L'attesa sta per finire. La prima volta di Arnold Schwarzenegger come protagonista di una serie tv ha una data! Netflix annuncia che FUBAR, comedy d'azione nella quale la star di Hollywood è affiancata dall'attrice di Top Gun: Maverick Monica Barbaro nel ruolo di sua figlia, sarà disponibile in streaming con tutti gli otto episodi dal 25 maggio. La piattaforma ne ha diffuso anche il primo teaser trailer.

FUBAR: Cosa racconta la serie tv con Arnold Schwarzenegger

Creata e scritta dall'ideatore di Scorpion Nick Santora, FUBAR segue Schwarzenegger e Barbaro nei panni di un padre e di una figlia che, dopo aver scoperto di aver lavorato entrambi segretamente come agenti della CIA per anni, realizzano che il loro intero rapporto è una menzogna e che, fondamentalmente, non ci conoscono affatto. Mentre i due sono costretti a lavorare come partner, la serie affronta i temi universali delle dinamiche familiari in uno scenario internazionale costellato di spie, momenti d'azione e di umorismo.

Schwarzenegger è anche uno dei produttori esecutivi della serie. "Ovunque vada, la gente mi chiede quando farò un'altra grande commedia d'azione come come True Lies", ha dichiarato l'attore in un comunicato. "Bene, eccola qui. FUBAR vi prenderà a calci nel sedere e vi farà ridere, e non solo per due ore. Avrete un'intera stagione". Il resto del cast include Milan Carter, Gabriel Luna (The Last of Us), Fortune Feimster (Kenan), Travis Van Winkle (YOU), Fabiana Udenio (Jane the Virgin), Barbara Eve Harris (The Wilds), Aparna Brielle (A.P. Bio), Andy Buckley (Avenue 5) e Jay Baruchel (The Moodys).