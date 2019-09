Andrew Scott: La star di Fleabag sarà Mr. Ripley in una serie tv

News Serie TV

Showtime porterà in tv il celebre personaggio creato da Patricia Highsmith.

Reduce dall'enorme successo di Fleabag, la comedy vincitrice dell'Emmy nella quale ha indossato i panni di un affascinante prete, Andrew Scott ha firmato con Showtime per il ruolo di protagonista in Ripley, serie drammatica basata sui romanzi di Patricia Highsmith incentrati su Tom Ripley, incluso il ben noto Il talento di mister Ripley già adattato per il grande schermo nel 1999.

Scritta e diretta da Steven Zaillian, che già ha dato dimostrazione delle proprie capacità nella miniserie The Night Of, Ripley segue l'omonimo personaggio, un imbroglione che a malapena riesce a tirare avanti nella New York degli anni '60, recarsi in Italia per recuperare il figlio di un riccone. L'accettazione di questo incarico è per Tom il primo passo verso una complessa vita di inganni, frodi e omicidi.

"Siamo davvero felici di avere il filmmaker di enorme talento Steve Zaillian ad adattare la singolare saga di Patricia Highsmith su Tom Ripley per una serie di Showtime", ha commentato il presidente della rete Gary Levine in un comunicato. "Con Andrew Scott - il cui carisma non conosce limiti - nei panni dell'iconico protagonista, siamo sicuri che sarà qualcosa di speciale".

Prima di Fleabag, Scott si è fatto conoscere e apprezzare nei panni del villain Moriarty nella serie di successo Sherlock, ruolo che nel 2012 gli è valso un BAFTA come miglior attore non protagonista. In tv ha recitato anche in Black Mirror e a breve sarà tra i protagonisti di His Dark Materials, l'adattamento dell'omonima trilogia fantasy di Philip Pullman.