Andor rinviata: Disney+ annuncia una nuova data e mostra il trailer ufficiale

La nuova serie di Star Wars arriverà sul servizio streaming un mese più tardi.

Andor, la nuova serie originale di Disney+ ambientata nella galassia di Star Wars, si farà attendere un po' più del previsto. In occasione della diffusione del trailer ufficiale, qui di seguito nella versione italiana, il servizio streaming ha annunciato che i 12 episodi della prima stagione del prequel di Rogue One: A Star Wars Story saranno disponibili a partire dal 21 settembre, e non più dal 31 agosto come annunciato precedentemente. La prima settimana saranno rilasciati tre episodi, poi un nuovo appuntamento ogni mercoledì.





La trama e il cast di Andor

Creata dal nominato a due Oscar Tony Gilroy (Michael Clayton), Andor esplora una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor (interpretato nuovamente da Diego Luna) che lo porterà a scoprire come può fare la differenza. La serie racconta la storia della nascente ribellione contro l'Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti. È un'epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle.

Oltre a Luna, nel cast troviamo Genevieve O'Reilly (Tin Star), Stellan Skarsgård (Chernobyl), Adria Arjona (Good Omens), Denise Gough (In nome del cielo), Kyle Soller (Poldark) e Fiona Shaw (Killing Eve). Di loro al momento sappiamo solo che O'Reilly riprenderà da Rogue One il ruolo di Mon Mothma, una senatrice che cerca di orientarsi nella politica dell'Impero mentre contribuisce segretamente a fondare l'Alleanza Ribelle, e che Skarsgård vestirà i panni di un nuovo personaggio di nome Luthen.