Andor: La stagione 2 coinvolgerà altri due attori di Rogue One

I nuovi episodi della serie prequel arriveranno su Disney+ nel 2025.

Al D23, l'evento annuale per i fan della Disney, si è parlato anche di Andor, la serie prequel di Rogue One: A Star Wars Story attesa su Disney+ con gli episodi della seconda stagione. A chi si chiedeva quando questa sarà finalmente disponibile in streaming, la risposta si è fermata a un ancora generico "2025", mentre notizie più succose sono arrivate in merito al cast. È stato confermato infatti il coinvolgimento di altri due attori del film.

Andor: Confermati altri due ritorni nella stagione 2

Il suo nome circolava già da un paio di mesi, ora è ufficiale: nella seconda stagione di Andor, Ben Mendelsohn riprenderà il ruolo di Orson Krennic, un pezzo grosso dell'Impero, da lui interpretato nel 2016 in Rogue One. Rivedremo inoltre il droide K-2SO, doppiato nella versione originale nuovamente da Alan Tudyk. I due si aggiungeranno al protagonista Diego Luna (interprete di Cassian Andor) e a Genevieve O'Reilly (Mon Mothma), mentre Forest Whitaker potrebbe o non potrebbe riprendere il ruolo di Saw Gerrera.

All'evento è stato anticipato che nei nuovi 12 episodi la storia sarà più grande e intensa. Luna ha detto: "Questa seconda parte seguirà Cassian per un periodo di quattro anni mentre cresce e diventa l'eroe che vediamo compiere il sacrificio estremo in Rogue One". L'attore ha aggiunto poi che "la posta in gioco sarà ancora più alta" mentre Cassian si preparerà ad affrontare l'Impero.