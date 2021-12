And Just Like That: Lo showrunner e il cast commentano quel colpo di scena drammatico che ha sconvolto i fan

News Serie TV

Il revival di Sex and the City, che ha debuttato da qualche giorno anche in Italia su Sky e NOW, è iniziato con una nota amara che molti appassionati non hanno condiviso. Ma lo sceneggiatore Michael Patrick King e le attrici protagoniste difendono certe scelte: ecco perché.

Vi avvisiamo: se non avete ancora visto i primi due episodi di And Just Like That..., il revival di Sex and the City che ci ha riportato nelle vite delle amate protagoniste Carrie, Miranda e Charlotte ora cinquantenni, vi consigliamo di non proseguire con la lettura. Anche se gli spoiler sono ormai ovunque, ci sentiamo comunque in dovere di avvisarvi dal momento che il colpo di scena che ha inaugurato la premiere della serie è uno di quelli davvero sconvolgenti. Talmente sconvolgente che, come era logico, ha fatto assai discutere e ha addirittura confuso qualche fan che su Twitter si è chiesto: "Ma Sex and the City non era una serie comica? Perché sto piangendo da due episodi?". Sì, perché in questi primi due (di dieci) episodi di And Just Like That... si piange, si nega, ci si arrabbia. Si attraversano un po' tutte le fasi del lutto, insomma, insieme alle protagoniste. E l'assenza - pure pesantissima - di Samantha (Kim Cattrall, che ha preferito non tornare in questo revival) passa quasi in secondo piano. Dopo la messa in onda lo showrunner della serie Michael Patrick King e le attrici protagoniste si sono quindi sentiti in dovere di commentare i colpi di scena della premiere e di spiegare il loro punto di vista.



And Just Like That...: Il colpo di scena che ha cambiato tutto

In And Just Like That... abbiamo ritrovato Carrie, Miranda e Charlotte interpretato dalle sempre splendide Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, alle prese con le sfide e i piccoli e grandi problemi dei cinquant'anni. Le tre protagoniste sono ancora amiche, vanno a pranzo insieme e parlano di moda e sono ancora legate ai loro storici compagni Mr. Big, Steve e Harry ma, alla fine del primo episodio, la nuova serie ha preso una svolta decisamente drammatica quando il marito di Carrie Mr. Big, interpretato nuovamente da Chris Noth, è stato colto da un attacco di cuore ed è morto poco dopo una sessione di allenamento su una cyclette Peloton. Carrie si è ritrovata quindi senza il suo compagno di vita, a lungo rincorso nel corso della serie originale e con cui era convolata a nozze nel secondo film sequel di Sex and the City.

Michael Patrick King ha spiegato a TVLine di non aver esitato a fare una scelta narrativa così cupa e definitiva:

"Sex and the City è sempre stata audace. Ci sono sempre stati colpi di scena drammatici e sorprendenti. Carrie ha rovinato un matrimonio, Samantha aveva il cancro, Miranda ha quasi abortito. La serie è sempre stata una combinazione perfetta di oscurità e luce. La morte fa parte della vita. Tutti hanno perso qualcuno, perché Carrie non poteva? Quello che abbiamo fatto va anche contro le regole della televisione che dicono di non cambiare nulla di ciò che funziona. Beh, Carrie e Big stavano davvero funzionando. Ecco perché l'abbiamo fatto, perché volevo che lo show riflettesse una nuova realtà. E poi è interessante domandarsi: è meglio aver amato e perso la persona amata o non aver amato affatto? È qualcosa a cui penso sempre. E penso che sia interessante che Carrie debba ora capirlo".

Allo stesso modo, l'autore ha assicurato che il viaggio di Carrie, in And Just Like That... non sarà completamente tragico. "C'è la luce e c'è il buio. Non mi interessa portare Carrie in una foresta nera elasciarla lì. Perché non c'è mai stato un giorno della mia vita in cui tutto sia stato divertente o tutto tragico. Quindi la vita dovrebbe riflettere questo, le vite di personaggi di 55 anni", ha aggiunto.

Parlando con The Hollywood Reporter, anche Kristin Davis e Cynthia Nixon - le interpreti di Charlotte e Miranda - hanno commentato questa svolta drammatica della serie difendendo però le scelte degli autori e ricordando che Sex and the City non è stata mai una serie solo comica. Davis ha ammesso che And Just Like That... è partita subito con un tono molto cupo ma ha detto di non essere d'accordo sul fatto che il lutto definisca l'intera serie, nonostante la difficile realtà pandemica che ha messo alla prova tutti. "Non direi che la serie si è concentrata sul dolore in generale. So che in questo momento condividiamo sentimenti come dolore e ansia. Ma in Sex and the City abbiamo sempre trattato temi drammatici, come il cancro al seno e la fertilità. Molte altre cose oltre al sesso", ha osservato l'interprete di Charlotte.

Arriveranno altri colpi di scena destabilizzanti? L'anticipazione di Cynthia Nixon

Per Cynthia Nixon, invece, mostrare i personaggi affrontare una circostanza così drammatica ci ha permesso di conoscerli in una nuova veste. Certi temi, secondo lei, sono totalmente in linea con le vite attuali delle protagoniste. “Stiamo uscendo da un periodo difficile, di morte. Ho perso diverse persone a causa della pandemia e penso che molti di noi lo abbiano fatto. Penso anche che quando hai 55 anni c'è più vita dietro di te di quanta ce ne sia davanti a te e tu ne sei molto consapevole", ha spiegato Nixon difendendo la scelta narrativa di strappare per sempre Big da Carrie, una scelta destabilizzante ma sicuramente interessante per l'evoluzione del personaggio di Sarah Jessica Parker. L'attrice, che ha anche diretto un episodio della nuova serie, ha anticipato che arriveranno anche altri colpi di scena di questo genere - forse anche più sconvolgenti - che destabilizzeranno le protagoniste e capovolgeranno le loro aspettative. Saremo pronti ad abbracciare anche noi il cambiamento e sostenere le amate Carrie, Miranda e Charlotte?

Intanto vi ricordiamo che And Just Like That... tornerà su Sky Serie e in streaming su NOW con un nuovo episodio sottotitolato in italiano giovedì 16 dicembre, mentre per la versione doppiata in italiano dovremo attendere sabato 18 dicembre.