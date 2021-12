And Just Like That: Ecco che fine ha fatto Samantha nel revival di Sex and the City

News Serie TV

Sapevamo da tempo che Kim Cattrall non avrebbe ripreso il ruolo di Samantha Jones nel revival di Sex and the City. Quello che invece non sapevamo era il motivo che, a livello narrativo, avrebbe tenuto il personaggio lontano dalle sue inseparabili amiche. Questo finora, perché i primi due episodi di And Just Like That... sono finalmente disponibili, in Italia su Sky e in streaming su NOW con la versione originale sottotitolata (per il doppiaggio in italiano bisognerà attendere il 18 dicembre). Dunque, a prescindere da tutto quello che potrebbe o non potrebbe aver estromesso Cattrall, cos'è successo a Samantha?

And Just Like That: Che fine ha fatto Samantha?

Dopo la promessa dei giorni scorsi che Samantha non è morta ma continuerà a esistere nel mondo di SATC, il primo episodio del revival, Hello It's Me, si è subito tolto il dente rivelando che, sì, la signora Jones è viva e vegeta, ma ha lasciato da tempo New York per alzare la temperatura nella freddolosa Londra. Conseguentemente, la sua amicizia con Carrie (Sarah Jessica Parker) si è - forse irreversibilmente - raffreddata. Cose che nella vita succedono, giusto? Quanti di noi, a trent'anni o cinquant'anni frequentano ancora le stesse persone cui erano legate durante l'adolescenza o nei decenni immediatamente successivi?

Il modo in cui si è evoluto il rapporto tra Carrie, Miranda, Charlotte e Samantha serve a And Just Like That... per mostrare come la vita e le cose cambino con lo scorrere degli anni, spesso a causa di fattori esterni che non puoi prevedere. In una scena successiva, sentiamo Carrie dire a Miranda: "Le ho detto che a causa, sai, di come stanno le cose nell'editoria oggi, non aveva senso per me tenerla come pubblicista. Ha detto va bene, e poi mi ha licenziata come amica". Miranda (Cynthia Nixon) ha risposto: "Non ti ha licenziata. Conosci Samantha, il suo orgoglio è stato ferito". Ha aggiunto che anche lei e Charlotte (Kristin Davis) hanno provato a mettersi in contatto con lei, ma quello che è successo tra loro l'ha portata a dare un taglio netto con tutte loro dopo essersi trasferita in Inghilterra. E a quel punto sono arrivate le parole che più fanno male: "Ho sempre pensato che noi quattro saremmo state amiche per sempre", ha detto una Carrie sconsolata.

La trama di And Just Like That...

Considerando il drink amarissimo che And Just Like That... ha servito ai fan alla fine della sua prima ora, resta da vedere quanto l'assenza di Samantha continuerà a essere un argomento di discussone nei prossimi episodi, se il revival fornirà nuovi dettagli della sua nuova vita a Londra e affronterà l'impatto che questa avrà sulle sue amiche o ex tali. In tv, si sa, la speranza è l'ultima a morire e i fan fanno bene a non perderla, neppure rispetto a un possibile ricongiungimento del quartetto, soprattutto se HBO Max dovesse dare il via libera a una seconda stagione e Cattrall riconsiderare la propria posizione in base alla quale non vede stimoli nel tornare a interpretare questo ruolo. Per il resto, quella di And Just Like That... è la storia - divisa in 10 episodi - di come le tre protagoniste passano dall'affrontare la complicata realtà della vita e dell'amicizia a 30 anni alla realtà ancora più complicata della vita e dell'amicizia da cinquantenni in una New York che sta facendo i conti con una pandemia.