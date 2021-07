And Just Like That...: Isaac Powell nel revival di Sex and the City in un ruolo misterioso

News Serie TV

La giovane star di Broadway interpreterà un personaggio di nome George, e i fan fanno già congetture su chi potrebbe essere: un segreto dal passato di Mr. Big?

Isaac Powell, attore noto soprattutto a Broadway per la sua interpretazione di Tony nella più recente rappresentazione del musical West Side Story, si è unito al cast del revival di Sex and the City intitolato And Just Like That... e in produzione proprio in queste settimane a New York. Come confermato da HBO Max, Powell ha firmato per un ruolo regolare, un misterioso personaggio di nome George. Deadline ci dà qualche informazione in più ma, dal momento che non è stato svelato il cognome del personaggio, molti fan hanno avanzato già qualche teoria che ha anche fare con Mr. Big (Chris Noth). Ecco cosa sappiamo.

And Just Like That...: Isaac Powell interpreterà George

Stando alle prime informazioni disponibili, Powell (che vedremo prossimamente anche nella seconda stagione di Modern Love su Prime Video) interpreterà George, uno studente della famosa accademia Fashion Institute of Technology che non è legato alle norme del genere e della moda. È descritto come calmo e dotato di un'energia e di un autocontrollo che lo fanno sembrare più grande rispetto agli anni che ha.

La teoria dei fan: Mr. Big ha un figlio segreto?

Subito dopo l'annuncio del casting di Powell sulla pagina ufficiale Instagram dello show, in molti si sono chiesti in che modo il personaggio di George sia collegato agli altri protagonisti o almeno a qualcuno di loro. Negli ultimi giorni, infatti, sono stati annunciati i casting di altri giovani attori (Niall Cunningham, Alexa Swinton e Cathy Ang) che interpreteranno i figli di Miranda e Charlotte. Di George, invece, non conosciamo neppure il cognome e questo dettaglio ha insospettito i fan. Sui social si moltiplicano i commenti di chi creda che George possa essere in realtà il figlio segreto di Mr. Big e la sua seconda moglie Natasha (Bridget Moynahan, paparazzata sul set ma ancora non confermata ufficialmente dalla produzione). È sicuramente una teoria fantasiosa, sebbene non del tutto infondata.

Vi ricordiamo, tuttavia, che già in altre occasioni la produzione di Sex and the City aveva volutamente confuso i fan facendo trapelare false anticipazioni. Durante le riprese del secondo film nel 2009, per esempio, era apparsa tra le strade di New York Samantha, interpretata da Kim Cattrall, in abito da sposa. Ma era solo una mossa per confondere i fan e non far trapelare altri dettagli sulla trama del film. E se anche l'apparizione di Natasha avesse questo scopo? Per ora quello che sappiamo per certo è soltanto che And Just Like That..., attesa prossimamente in streaming su HBO Max, riunirà le star di Sex and the City Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis nei panni delle migliori amiche Carrie, Miranda e Charlotte “mentre passano dall'affrontare la complicata realtà della vita e dell'amicizia a 30 anni alla realtà ancora più complicata della vita e dell'amicizia da cinquantenni”.

Foto: via IMDb