And Just Like That… in tv con la stagione 2: Sarah Jessica Parker parla della prima, difficile scelta di Carrie

I nuovi episodi del revival di Sex and the City in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW da oggi, venerdì 23 giugno.

Le ragazze sono tornate! I primi due episodi della seconda stagione di And Just Like That..., revival della serie di culto degli anni '90 Sex and the City, sono disponibili da oggi in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis riprendono gli iconici panni di Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes e Charlotte York rispettivamente. E questa volta ci saranno anche Kim Cattrall e la sua amata Samantha Jones, brevemente in un prossimo episodio. Come ricorderete, la vita aveva riservato un boccone amaro alla protagonista: Mr. Big aveva avuto un infarto nella prima mezz'ora del ciclo inaugurale e Carrie aveva trascorso il resto del tempo cercando di riprendersi dalla perdita e di dare un senso nuovo alla sua esistenza. Verso la fine, le cose per lei erano sembrate prendere finalmente la piega giusta. C'era stato un bacio in ascensore con Franklyn, l'affascinante produttore del suo podcast. Ed è da lì che la storia di Carrie riparte nella stagione 2.

And Just Like That... 2: La "nuova" vita di Carrie dopo Mr. Big

Come era facile aspettarsi - in ogni caso, attenzione alle anticipazioni! -, Carrie e Franklyn (Ivan Hernandez) hanno dato ascolto al battito d'ali delle farfalle nello stomaco e all'inizio della seconda stagione di And Just Like That... sono a tutti gli effetti una coppia. I due si godono i benefici della loro attrazione, ma - ancora una volta, attenzione alle anticipazioni! - il ricordo di Mr. Big è così forte nella mente di Carrie che non passa molto prima che lei abbia qualche tentennamento. I due finiscono col lasciarsi e Franklyn riconosce che, a questo punto, non ha molto senso andare oltre anche con il loro podcast. Lui voleva qualcosa di più di una semplice avventura, ma Carrie non era pronta.

Sul motivo per cui tra Carrie e Franklyn non abbia funzionato, Sarah Jessica Parker lo spiega in un'intervista con TVLine. Mentre Franklyn era "una persona adorabile", Carrie "non pensava di essere pronta per qualsiasi tipo di coinvolgimento", osserva l'attrice. "L'idea di un impegno più serio di quello le sembrava prematuro, credo, per lei". Tuttavia, riconosce Parker, Franklyn "era una specie di porta della quale aveva bisogno per iniziare forse a esplorare questa idea di essere single".

L'ideatore e produttore esecutivo di And Just Like That... Michael Patrick King riconosce tuttavia che "Franklyn è stato davvero importante per" Carrie. "È sexy e simpatico... è semplicemente confortevole". King ammette inoltre che qualsiasi uomo finisca "a letto con Carrie Bradshaw probabilmente vorrà di più", ma Carrie no, quindi questo ha segnato la fine di Franklyn. E a chi potrebbe sentire la sua mancanza, ricorda quelle che sono le dinamiche del popolo di Sex and the City praticamente da sempre: ogni volta che Carrie lascia andare un uomo, "metà del pubblico dice 'Bene!' e l'altra metà dice 'È stato un errore'... Carrie fa una scelta e la gente reagisce. È divertente".