And Just Like That... 2: Per Sarah Jessica Parker l'atteso cameo di Kim Cattrall sarà "nostalgico e gioioso"

La serie sequel di Sex and the City torna, in Italia, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il 23 giugno.

La seconda stagione di And Just Like That... sta per arrivare su HBO Max e, in Italia, su Sky e in streaming su NOW il 23 giugno. La notizia del momento è che Kim Cattrall, l'interprete dell'amata Samantha Jones in sei stagioni di Sex and the City e nei due film, tornerà per un piccolo ma intenso cameo nel finale di stagione dopo essere stata assente, tra le polemiche, nella prima stagione del revival. Per la prima volta la collega Sarah Jessica Parker, con cui notoriamente non corre buon sangue, ha parlato del ritorno della sua ex co-protagonista definendo il suo cameo "nostalgico e gioioso".

Samantha e Kim Cattrall tornano in Sex and the City: Il commento di Sarah Jessica Parker

Parlando con il tabloid britannico Daily Mail, Parker ha detto la sua sul ritorno di Samantha nell'universo di Sex and the City sebbene non sia entrata nel dettaglio. "Siamo stati davvero attenti ai modi in cui ci siamo avvicinati a personaggi che non c'erano prima, ai modi in cui abbiamo invitato gli attori a tornare, ed è stato, sapete, davvero divertente, esaltante e certamente nostalgico, ma penso che più di tutto sia stata una grande gioia", le parole dell'interprete di Carrie.

L'apparizione di Kim Cattrall, lo ricordiamo, sarà comunque fugace e pare che la scena in questione sia stata girata separatamente dal resto del cast. L'attrice non ha neppure incontrato di persona le sue ex colleghe. Rivedremo mai una reunion vera e propria? Kristin Davis, che interpreta Charlotte, sembra suggerire di no. "Abbiamo solo pensato che, sapete, sarebbe stato divertente per i fan avere un po' di Samantha perché sappiamo che a loro manca ed è un grande personaggio. Sappiamo quanto alla gente manchino lei e Carrie insieme", ha detto al Daily Mail concludendo, però, con una nota amara: "Penso che forse le aspettative siano alte. E non era nostra intenzione. Quindi spero che le persone non rimangano deluse".

And Just Like That...: Cosa ci aspetta nella seconda stagione

La seconda stagione di And Just Like That... riporterà nella vita di Carrie il suo storico ex fidanzato Aidan, interpretato da John Corbett dopo l'improvvisa e tragica scomparsa di Mr. Big. Nel frattempo, Miranda (Cynthia Nixon) e Che (Sara Ramirez) affrontano nuove turbolenze nella loro relazione dopo la scelta coraggiosa di andare a convivere a Los Angeles. Charlotte (Kristin Davis), invece, riceve un'offerta di lavoro nientedimeno che da Victor Garber (Alias), una delle nuove aggiunte al cast con Oliver Hudson (Le regole dell'amore) e Gary Dourdon (CSI).