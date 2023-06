Sex and the City si riprende Samantha! Kim Cattrall apparirà in And Just Like That 2

News Serie TV

L'attrice sarà protagonista di un cameo che vedremo nel finale della seconda stagione: ecco tutto quello che sappiamo.

Le preghiere di tutti i fan di Sex and the City sono state esaudite! Kim Cattrall riprenderà l'iconico ruolo di Samantha Jones nella seconda stagione di And Just Like That..., il revival sequel della serie cult che tornerà con i nuovi episodi anche in Italia in contemporanea con gli Stati Uniti il prossimo 23 giugno su Sky e in streaming solo su NOW. La notizia è stata diffusa prima dal New York Post e poi ha ricevuto conferma dalle principali testate d'intrattenimento americane. Naturalmente i dettagli sul suo coinvolgimento sono scarsi, ma sembra che Cattrall apparirà per un cameo nel finale della seconda stagione di And Just Like That..., episodio che uscirà nel mese di agosto.

And Just Like That 2: Torna Samantha!

La partecipazione di Kim Cattrall alla seconda stagione di And Just Like That..., secondo Variety, dovrebbe ridursi a un cameo nel finale di stagione. Rivedremo Samantha mentre ha una conversazione telefonica con Carrie (Sarah Jessica Parker). Le due attrici, tra cui notoriamente non corre buon sangue, stando a quanto riferito non avrebbero però girato scene insieme. A convincere Cattrall a tornare nei panni di Samantha (a proposito, sembra che per lei sia tornata appositamente anche la costumista storica di Sex and the City, Patricia Field) sarebbe stato il capo di HBO, Casey Bloys in persona, che l'avrebbe contattata personalmente.

Le controversie sul revival e l'assenza di Kim Cattrall finora

L'assenza di Kim Cattrall e della sua Samantha nella prima stagione di And Just Like That... aveva fatto molto parlare. L'attrice aveva dichiarato di non essere più interessata a interpretare la quarta amica del gruppo di Sex and the City perché riteneva che il personaggio avesse concluso il suo arco narrativo dopo 6 stagioni e 2 film. Anche lo showrunner e produttore esecutivo della serie Michael Patrick King si era arreso all'idea di dover rinunciare a uno dei personaggi più amati di Sex and the City. "Se viene detto qualcosa pubblicamente e questo non suggerisce che è un posto in cui vuoi trovarti o un personaggio che vuoi interpretare, arrivi a un'età in cui dici 'Va bene, ho capito'", aveva dichiarato.

Contemporaneamente, Cattrall aveva però precisato che non era stata lei a dire no alla nuova serie ma che semplicemente non era stata invitata. Uno spiraglio per un suo ritorno era stato comunque lasciato aperto, visto che nella prima stagione di And Just Like That... le amiche avevano parlato di Samantha svelando dove si trovasse oggi cioè a Parigi, dove aveva anche rivisto Carrie (off-screen) dopo averle scritto dei messaggi in seguito alla morte di Mr. Big.