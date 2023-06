And Just Like That: Evan Handler afferma che il cameo di Kim Cattrall è "fantastico", nonostante...

News Serie TV

I nuovi episodi del revival di Sex and City andranno in onda su Sky e in streaming su NOW dal 23 giugno.

La notizia che nei giorni scorsi ha fatto saltare sulla sedia i fan di Sex and the City è che Kim Cattrall riprenderà il ruolo di Samantha Jones nella stagione 2 del revival di Max And Just Like That..., in Italia in onda in contemporanea su Sky e in streaming su NOW dal 23 giugno. Stando alle indiscrezioni, vedremo Samantha avere una conversazione telefonica con Carrie. Scena che Cattrall e Sarah Jessica Parker non avrebbero girato insieme, a causa del loro rapporto, per così dire, poco amichevole. Ora qualche conferma in più arriva dalla co-star Evan Handler, interprete nella serie di Harry Goldenblatt, il marito di Charlotte.

And Just Like That: Evan Handler parla del ritorno di Kim Cattrall

"Penso che sia fantastico", ha detto Handler a People a proposito del ritorno di Kim Cattrall. "Apparentemente, [il suo cameo] è stato girato in un garage da qualche parte senza alcun contatto con nessuno, quindi l'unico posto in cui potrò darle il benvenuto è nel salotto di casa mia quando andrà in onda in televisione".

Il secondo adattamento cinematografico, Sex and the City 2, è stato l'ultima volta di Samantha Jones sugli schermi. Parker ha ammesso in passato che ci sarebbe dovuto essere un terzo film, progetto cestinato principalmente a causa della Cattrall, la quale aveva detto "no" perché sentiva di avere già oltrepassato il limite di quello che le sembrava opportuno fare con il personaggio senza snaturarlo. Parte delle storie di quel film sono confluite anni dopo in And Just Like That..., che ha continuato a mantenere in vita il personaggio senza mai mostrarlo.

Mentre Cattrall aveva affermato in quell'occasione che "non mi è stato mai chiesto di far parte del revival", nella prima stagione abbiamo scoperto che la sua Samantha ha lasciato New York City e si è trasferita a Londra, lontano dalla sua vecchia vita e dalle sue amiche. Lei e Carrie si sono allontanate, anche a causa del fatto che Samantha non è più la sua pubblicista per via delle condizioni in cui versa l'editoria oggi. Tuttavia, dopo qualche tempo e complice la morte improvvisa di Mr. Big, le due si sono tenute in contatto tramite messaggi di testo.