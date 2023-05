And Just Like That... 2: Svelata la data d'uscita della seconda stagione

News Serie TV

HBO Max ha annunciato quando usciranno esattamente i nuovi episodi del revival di Sex and the City, in Italia su Sky e in streaming su NOW.

Il primo teaser trailer di And Just Like That... 2 ci aveva già fatto andare in fibrillazione annunciando che i nuovi episodi del revival di Sex and the City sarebbero arrivati a giugno. Adesso, in occasione della presentazione alla stampa delle novità Warner Bros. Discovery al Madison Square Garden di New York, è stata annunciata una data precisa: in Italia la serie tornerà in contemporanea su Sky e in streaming su NOW il 23 giugno. Qui sotto condividiamo anche la key art ufficiale diffusa da Sky.

And Just Like That... 2: Le anticipazioni dei nuovi episodi

Nei nuovi episodi ritroviamo le amiche di sempre Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) mentre vivono una nuova fase della loro vita tra vecchie conoscenze ed entusiasmanti nuovi incontri. I loro orizzonti si erano ampliati già quando erano stati introdotti nuovi personaggi interpretati da Nicole Ari Parker, Sarita Choudhury, Karen Pittman e Sara Ramírez che torneranno anche in questa seconda stagione. Dopo aver attraversato e superato il lutto per la morte di suo marito, Carrie sarà pronta ad aprire nuovamente il suo cuore e la sua strada incrocerà quella di una vecchia conoscenza. Tornerà infatti anche Aidan Shaw, il suo ex storico interpretato da John Corbett.

Il creatore della serie Michael Patrick King ha assicurato che la seconda stagione risponderà, in qualche modo, alla diverse critiche dei fan tornando in qualche modo alla origini di Sex and the City quando - lo dice il titolo - i temi principali della serie erano proprio il sesso e la città di New York, che torneranno protagonisti nei nuovi episodi. "Gran parte della stagione 2 è una risposta alle reazioni suscitate dalla stagione 1, nel mio processo di pensiero", ha spiegato. Se la prima stagione riguardava la morte e il dolore, nella seconda le protagoniste seguiranno il motto "La vita è breve, quindi vivi".

Il resto del cast

Tornano nella nuova stagione anche Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang e Alexa Swinton. Fra i registi della nuova stagione ci sono lo showrunner Michael Patrick King, Cynthia Nixon, Ry Russo-Young e Julie Rottenberg. Qui sotto trovate il primo teaser trailer di And Just Like That... 2 sottotitolato in italiano.