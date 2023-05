And Just Like That... 2 torna alle origini: Il creatore promette "Più sesso e più New York"

News Serie TV

Cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda stagione del sequel di Sex and the City? Ecco le prime foto e tutte le anticipazioni condivise dallo showrunner Michael Patrick King.

Manca poco al ritorno delle amiche Carrie, Charlotte e Miranda nella seconda stagione di And Just Like That..., il sequel di Sex and the City che sta raccontando una nuova fase delle vite delle protagoniste - ora cinquantenni - interpretata da Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon. Entertainment Weekly ha diffuso in anteprima alcune foto ufficiali e ha scambiato quattro chiacchere con il creatore Michael Patrick King, in attesa dell'uscita dei nuovi episodi che arriveranno in Italia a giugno su Sky e in streaming su NOW in contemporanea con gli Stati Uniti (una data precisa ancora non è stata annunciata). Tra grandi ritorni e risposte alle critiche dei fan, ecco cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda stagione di And Just Like That... .

And Just Like That... 2, Michael Patrick King: "Abbiamo ascoltato le critiche dei fan"

La prima stagione di And Just Like That..., che aveva debuttato a dicembre 2021, aveva diviso i fan di Sex and the City. C'era chi era felice di ritrovare Carrie, Charlotte e Miranda (anche senza Samantha) e chi invece non ha gradito i risvolti di trama riservati alle protagoniste: dalla morte di Mr. Big (Chris Noth) alla svolta queer di Miranda che lascia il marito Steve e si avventura in una storia d'amore con Che (Sara Ramirez, che tornerà nei nuovi episodi, pronta a portare a un nuovo livello la relazione con Miranda). King si è detto affascinato da tutto ciò che crea dibattito tra il pubblico di And Just Like That... . "Significa che non abbiamo fatto la stessa cosa. Se avessimo provato a fare Sex and the City ora senza nessuna delle modifiche che abbiamo apportato, non sarebbe stato attuale nella mia mente. Non ci sarebbe stato niente di cui discutere. Non ci sarebbe stato un cambiamento nel dibattito", ha osservato lo showrunner.

Tuttavia il creatore assicura che la seconda stagione risponderà, in qualche modo, alla diverse critiche dei fan tornando in qualche modo alla origini di Sex and the City quando - lo dice il titolo - i temi principali della serie erano proprio il sesso e la città di New York, che torneranno protagonisti nei nuovi episodi. "Gran parte della stagione 2 è una risposta alle reazioni suscitate dalla stagione 1, nel mio processo di pensiero", ha spiegato. Se la prima stagione riguardava la morte e il dolore, nella seconda le protagoniste seguiranno il motto "La vita è breve, quindi vivi". Dopo il periodo buio e di lutto, Carrie riassaporerà qualche sprazzo della sua vecchia vita. "C'è il sesso e c'è la città... Ci sono così tanti ristoranti e c'è così tanta New York. È davvero più città di quanta ne abbiamo mai vista nello show. In Sex and the City abbiamo mostrato quattro persone che rispondevano a modo loro e avevamo reazioni diverse alla stessa domanda, ovvero, 'come realizzi te stesso?' Questo è quello che stiamo facendo ora con ancora più personaggi", le parole di King.

Il cast e le guest star della seconda stagione

A proposito di più personaggi: nella seconda stagione di And Just Like That..., oltre alle protagoniste, tornano anche Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang e Alexa Swinton. Ma c'è anche un altro volto familiare ai fan di Sex and the City pronto a farsi rivedere: Candice Bergen, che ha interpretato la giornalista di Vogue Enid Frick nella serie originale e in uno dei film di Sex and the City, riprende ufficialmente il suo ruolo. "È una fredda, meravigliosa diva dell'editoria", ha anticipato Michael Patrick King.

Vedremo, nei panni di se stessi, anche l'iconica scrittrice Gloria Steinem e la popstar Sam Smith. L'artista di Unholy ha accettato di partecipare ai nuovi episodi perché grande fan della serie. "Due giorni dopo aver vinto il Grammy, era nel nostro show. Questo è il bello di aver fatto una serie che è piaciuta alla gente: chiami Sam Smith per interpretare questa bella parte di cui avevamo bisogno, e dice 'Sì, perché amo lo show.' È davvero emozionante", ha spiegato lo showrunner.

Infine, il ritorno più atteso: quello di Aidan Shaw interpretato nuovamente da John Corbett. Uno degli ex storici di Carrie tornerà nella sua vita in un modo inaspettato. L'ultima volta che lo avevamo visto era stato nel film Sex and the City 2. Con Carrie si erano incontrati ad Abu Dhabi e si erano scambiati un bacio passionale, sintomo del fatto che il matrimonio di Aidan non fosse così solido. Quindi quel matrimonio è naufragato? Lo showrunner lo ha detto chiaramente. "Non farei di Carrie Bradshaw una rovina famiglie. Questa è il più grande scoop che posso darvi. Non è questa la storia. La storia è che entrambi sono aperti alle relazioni. Ora sono entrambi single. Sapete perché è single Carrie, ma non perché lo sia Aidan", ha concluso cripticamente lo showrunner.