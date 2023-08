And Just Like That 2 e il cameo di Kim Cattrall: Ecco come è tornata Samantha (SPOILER)

News Serie TV

In Italia arriverà domani, 25 agosto, su Sky e in streaming su NOW l'episodio finale della seconda stagione del revival di Sex and the City in cui ci sarà il gran ritorno di Samantha Jones: per chi non può aspettare, ecco tutto quello che c'è da sapere.

Il momento più atteso della seconda stagione di And Just Like That... è finalmente arrivato. Nel finale, negli Stati Uniti disponibile su Max da oggi e in Italia da domani su Sky e NOW, è tornata finalmente l'esplosiva Samantha Jones. Il cameo di Kim Cattrall, annunciato da mesi, non è stato una sorpresa e - come era prevedibile - non ha riservato grandi colpi di scena. Se siete curiosi di sapere in che modo Samantha è tornata nella vita di Carrie (Sarah Jessica Parker) e cosa le ha detto, allora continuate a leggere perché vi sveliamo tutto. Ma se volete stare alla larga dagli spoiler, meglio non andare oltre.

And Just Like That 2: Come è tornata Samantha (SPOILER)

Nel finale della seconda stagione di And Just Like That... Carrie ha organizzato una cena d'addio nel suo vecchio appartamento, prima di lasciarlo per trasferirsi con Aidan in una casa più grande. Come era già noto, il cameo di Cattrall è stato girato separatamente dalle altre scene dell'episodio e non prevedeva che l'attrice interagisse direttamente con le ex colleghe. Infatti consiste esclusivamente in una conversazione telefonica tra Samantha e Carrie. La prima chiama la sua vecchia amica da Londra per dirle che il suo volo è in ritardo e quindi non riesce a raggiungere New York per partecipare alla cena d'addio. Carrie non aveva avvisato Samantha della cena ma l'amica voleva sorprenderla. "Miranda e Charlotte mi hanno raccontato tutto. Ti avrei fatto una sorpresa!", dice Samantha durante la telefonata, furiosa per non essere riuscita nell'intento. "È il tuo appartamento e devo porgere i miei saluti", continua prima che Carrie la metta in vivavoce e le faccia parlare direttamente con quelle quattro mura. "Grazie di tutto, fot***o appartamento favoloso!", aggiunge con un accento sorprendentemente britannico.

Nei mesi scorsi le protagoniste di And Just Like That... avevano rilasciato diverse dichiarazioni mettendo le mani avanti e precisando che quella di Cattrall sarebbe stata una breve apparizione, forse non all'altezza delle aspettative. Parker ha detto a TVLine che il ritorno di Cattrall rappresenta "un bel riconoscimento per i 25 anni" trascorsi da quando Sex and the City ha debuttato per la prima volta su HBO. "È proprio questa telefonata davvero carina, veloce che sembra così normale, e semplicemente è un ritratto perfetto della longevità di quell'amicizia, di cosa significa e della facilità con cui esiste", il commento dell'interprete di Carrie.

Rivedremo Kim Cattrall nella terza stagione?

And Just Like That... è stata rinnovata per una terza stagione solo qualche giorno fa. Quella di Kim Cattrall - che fino a questo momento non aveva voluto saperne di tornare nel revival - è stata solo una breve apparizione. Ma non è detto che non spiani la strada a un suo ritorno stabile. Finora, lo ricordiamo, l'assenza del suo personaggio era stata giustificata spiegando che si trovava a Londra e aveva perso i contatti con le sue ex amiche dopo un litigio con Carrie. Le due, tuttavia, si erano riconciliate off-screen quando avevano deciso di incontrarsi in Europa nel finale della prima stagione. Che questo ulteriore avvicinamento sia di buon auspicio? Staremo a vedere.