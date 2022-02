And Just Like That 2 ci sarà? Cosa sappiamo su una seconda stagione del revival di Sex and the City

News Serie TV

Il nuovo capitolo delle vite di Carrie, Miranda e Charlotte è stato un successo per HBO Max e già si pensa al futuro: tutte le anticipazioni da Sarah Jessica Parker e dallo showrunner Michael Patrick King.

I 10 episodi di And Just Like That..., il revival di Sex and the City che ha riportato sul piccolo schermo Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon nuovamente nei panni delle amiche Carrie, Charlotte e Miranda, sono davvero volati. Dopo l'uscita dell'ultimo episodio (in Italia disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW) ci si chiede se ci sarà una seconda stagione visto che, come confermato dal capo di HBO Max Casey Bloys, è stata la serie originale di maggior successo del servizio di video in streaming. Anche se And Just Like That... non è stata ancora ufficialmente rinnovata, le possibilità che possa tornare con un nuovo ciclo di episodi sono molto alte. Ecco cosa sappiamo e cosa hanno detto Sarah Jessica Parker e lo showrunner Michael Patrick King.

And Just Like That: Sarah Jessica Parker tornerebbe per una seconda stagione

Parlando con Variety, Sarah Jessica Parker si è già sbilanciata dicendo che tornerebbe "sicuramente" per una stagione 2 di And Just Like That.... . L'attrice ha aggiunto di averne già parlato con lo showrunner Michael Patrick King e di non voler far passare troppo tempo. "Perché adesso è il momento buono", secondo l'interprete di Carrie. Lo stesso King è sembrato molto ottimista quando a Deadline ha detto: "Stiamo discutendo proprio ora tra di noi delle trame con gli attori e con la rete. Voglio dire, è un franchise molto vivo, diciamolo e basta". Se poi consideriamo che anche il documentario che ha raccontato i retroscena della serie è stato presentato come "uno sguardo dietro le quinte alla realizzazione della prima stagione", capiamo che And Just Like That... non è più considerata una miniserie.

And Just Like That: Arriva un documentario che racconta il making of del revival di Sex and the City Leggi anche

Il successo su HBO Max, nonostante lo scandalo Noth

La sceneggiatrice Julie Rottenberg ha confermato inoltre a TVLine che "non è stata presa ancora una decisione ufficiale sulla seconda stagione. È chiaramente una domanda che ci poniamo spesso e abbiamo molte decisioni da prendere prima di poter prendere quella decisione”. Lo show non ha avuto vita facile, considerato che appena dopo il debutto è scoppiato il caso Chris Noth, accusato di violenza sessuale da parte di più donne. E anche se il suo personaggio, Mr Big, era stato già - casualmente o no - eliminato nel primo episodio, altre scene dove appariva nel finale sono state prontamente tagliate. È innegabile che in termini di ascolti, però, And Just Like That... è stata una scommessa vinta per HBO Max. Casey Bloys non ha comunicato numeri ma a Variety ha detto che la serie è risultata la più vista di sempre dal debutto di HBO Max. “In termini di spettatori, è stata fenomenale. Non potrei essere più felice di come sta andando in termini di ricezione", ha detto il dirigente. I vertici del servizio streaming e gli autori, insomma, starebbero già discutendo di un seguito.