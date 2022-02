And Just Like That: Arriva un documentario che racconta il making of del revival di Sex and the City

News Serie TV

L'appuntamento è per il 3 febbraio, subito dopo il finale della serie.

Come si è arrivati all'ordine di un revival? Cosa hanno provato Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis a entrare di nuovo nei panni di Carrie, Miranda e Charlotte? Tutti i retroscena di And Just Like That..., il revival sequel più chiacchierato del momento, saranno raccontati in And Just Like That... The Documentary, uno speciale dietro le quinte che sarà disponibile su HBO Max (e, presumiamo, anche in Italia su Sky e in streaming su NOW) il prossimo 3 febbraio, in concomitanza con il rilascio dell'ultimo episodio della serie che ci ha riportato a New York, nelle vite delle tre amiche di Sex and the City, ora cinquantenni. Guardate qui sotto il trailer dello speciale diffuso da HBO Max.

Lo speciale offrirà uno sguardo inedito dietro le quinte di And Just Like That... con interviste al cast e alla troupe, scene dal set e prime impressioni dei protagonisti. "Anche dopo 23 anni, sono entusiasta", dice Sarah Jessica Parker, che è anche produttrice esecutiva del documentario, nel trailer. Inoltre Kristin Davis tesse le lodi delle nuove star che hanno preso parte alla serie aggiungendo: "Conoscere i nostri nuovi membri del cast è stato un dono e tutti noi abbiamo appreso qualcosa di nuovo da loro". Oltre agli attori e allo showrunner Michael Patrick King, nel documentario sono presenti anche interviste esclusive a importanti nomi legati indissolubilmente al mondo di Sex and the City come Manolo Blahnik e Carolina Herreras. Infine i costumisti Molly Rogers e Danny Santiago rifletteranno sulla moda della serie e sull'evoluzione dello stile delle protagoniste.

Ci sarà una seconda stagione di And Just Like That?

Rimane ancora in bilico, tuttavia, il futuro di And Just Like That... . La bufera che ha travolto Chris Noth, accusato di violenza sessuale da diverse donne, non è stata una buona pubblicità per la serie (nonostante il personaggio di Noth, Mr. Big, sia morto all'inizio della stagione ed eliminato da alcune scene nell'episodio finale). Non sappiamo ancora se ci sarà una seconda stagione di And Just Like That... . A questo punto, però, una decisione dovrebbe essere stata già presa da HBO Max: che il documentario nasconda anche l'annuncio ufficiale del rinnovo? Staremo a vedere.