Anche Nicholas Brendon di Buffy a Lucca Comics & Games 2018

E' iniziato per tutti gli appassionati il conto alla rovescia per l'edizione 2018 di Lucca Comics & Games, la kermesse crossmediale più importante d'Europa e seconda come numero di presenze solo al Comic Con giapponese. Come consuetudine, gli ospiti e le novità vengono annunciati man mano dall'organizzazione e pubblicati sul sito ufficiale, a cui vi rimandiamo come al solito per l'elenco completo, i biglietti, il poster personalizzabile di LRNZ e tutti gli appuntamenti finora disponibili..

Dopo aver annunciato grossi nomi nel campo del fumetto e dell'animazione come quelli del creatore di Capitan Harlok, il sensei Leji Matsumoto, il grande artista e regista inglese Dave McKean, il fumettista, editore e artista americano Neal Adams (Batman e X-Men) e il quasi omonimo Arthur Adams (uno dei maestri del fumetto mondiale che ha lavorato per Marvel, Dc Comics e Dark Horse), arriva il primo nome dell'Area Movie: si tratta nientemeno che di Nicholas Brendon, popolarissimo interprete della mitica serie tv di Joss Whedon, Buffy, nel ruolo dello scanzonato Xander.

Uno dei membri più amati della cosiddetta Scooby Gang degli ammazzavampiri sarà dunque a Lucca, dove incontrerà la stampa e il pubblico nelle date che successivamente vi comunicheremo. Oltre al suo ruolo iconico, che ha ricoperto per tutte le stagioni di Buffy dal 1997 al 2003, Brendon ha scritto anche un fumetto best seller sulla decima stagione della serie ed è stato uno dei protagonisti, nel ruolo di Kevin Lynch, della serie Criminal Minds dal 2007 al 2014.

L'attore ha un passato piuttosto burrascoso, caratterizzato da diversi arresti legati all'alcolismo, l'ultimo dei quali avvenuto un paio d'anni fa. Fortunatamente sembra aver sconfitto i suoi demoni, più spaventosi di quelli incontrati in Buffy, e non vediamo l'ora di dargli il benvenuto in Italia.