American Horror Story 10: La produzione in seria difficoltà dopo lo stop per l'emergenza Coronavirus

Il co-ideatore Ryan Murphy in un'intervista: "Non so cosa ne sarà di questa stagione".

Tutto quello che ci è stato raccontato della decima stagione di American Horror Story potrebbe non vedere la luce molto presto. In un'intervista con TheWrap, il co-ideatore della popolare serie antologica di FX, Ryan Murphy, ha rivelato che l'impossibilità di iniziare questo mese le riprese del nuovo capitolo come programmato a causa della pandemia di Coronavirus sta mettendo seriamente in difficoltà la produzione, al punto che molte cose - incluso il tema centrale - potrebbero cambiare prima dell'arrivo in tv, probabilmente in ritardo rispetto a quanto previsto in un primo momento.

American Horror Story: Un nuovo tema per la stagione 10?

"Gran parte di quello che stavo per girare dipendeva da un momento molto specifico", ha spiegato Murphy. "Era una stagione che dipendeva dal clima, quindi ora non so. Non so cosa farò. Non so cosa ne sarà di questa stagione. Non so se passerò a un altro tema o aspetterò il prossimo anno per girare questo".

Il tema centrale della stagione 10 non è stato ancora ufficializzato da Murphy. In base alle poche immagini promozionali diffuse finora, sembrerebbe avere a che fare con un paesaggio costiero e, quindi, con l'acqua e il mare. È stato confermato inoltre che questi episodi coinvolgeranno volti familiari di American Horror Story quali Sarah Paulson, Evan Peters, Kathy Bates, Lily Rabe e Finn Wittrock, oltre a Leslie Grossman, Billie Lourd, Angelica Ross e la new entry Macaulay Culkin. In più, un'immagine condivisa su Instagram dallo sceneggiatore, regista e produttore esecutivo suggerisce il ritorno dell'Uomo di Lattice, l'inquietante villain della prima stagione.