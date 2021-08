American Horror Story 10: Il primo trailer ufficiale di Double Feature

News Serie TV

La nuova stagione del drama antologico di Ryan Murphy arriverà anche in Italia, a ottobre, su Star di Disney+.

Una casa solo all'apparenza tranquilla in una cittadina costiera e una coppia (Finn Wittrock e Lily Rabe) che vi si trasferisce nella speranza di una vita più serena sono al centro del primo trailer ufficiale di American Horror Story 10. Parliamo di primo trailer ufficiale visto che la decima stagione dell'acclamata serie antologica creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk - intitolata Double Feature - racconterà due storie diverse, "una vicino al mare a una vicino alla spiaggia". La clip diffusa da FX è relativa alla prima parte di stagione, intitolata Red Tide, che debutterà negli Stati Uniti, sulla rete via cavo FX, il prossimo 25 agosto. In Italia arriverà a ottobre su Disney+, all'interno della sezione Star.

American Horror Story 10: La storia di Red Tide

Stando alla sinossi ufficiale diffusa da FX, la prima parte di stagione (precisamente 6 episodi su 10) si concentrerà su uno scrittore in difficoltà, sua moglie incinta (Wittrock e Rabe) e la loro figlia che si trasferiscono in una località balneare isolata per l'inverno, Provincetown in Massachusetts. "Una volta che si sono sistemati, i veri residenti della città iniziano a farsi conoscere", recita la logline. I primi ad accogliere lo scrittore sono i veterani di American Horror Story Evan Peters e Frances Conroy che dicono al personaggio di Wittrock che l'isola guarirà sicuramente il suo blocco dello scrittore. A questo punto vediamo le cose farsi sinistre quando l'aspirante scrittore diventa dipendente sia dal suo successo che dalla fonte sconosciuta che sembra ispirare il suo talento. "Sto cercando di tenere unita questa famiglia in circostanze molto difficile", dice più avanti il personaggio di Wittrock a sua moglie.

Double Feature sarà divisa in due parti

Come annunciato in precedenza, Double Feature sarà divisa in due storie separate che avranno a che fare - in qualche modo - con i mostri marini e gli alieni. L'idea si rifà al cosiddetto doppio spettacolo, cioè alla pratica diffusa nei cinema americani soprattutto negli anni '30 di proporre due film al prezzo di uno. Gli ultimi quattro episodi di Doube Feature, allora, racconteranno una storia completamente diversa racchiusa nel titolo Death Valley. In un'intervista rilasciata durante il TCA virtual press tour, il presidente di FX John Landgraf ha detto che entrambe le parti, secondo lui, sono eccellenti. I 4 episodi di Death Valley andranno in onda consecutivamente ai primi 6, con il finale di stagione fissato negli Stati Uniti per il 27 ottobre, poco prima di Halloween. Intanto FX ha annunciato anche di aver rinnovato lo spin-off antologico American Horror Stories atteso in Italia, sempre su Disney+, il prossimo 8 settembre. La rete via cavo americana ha ordinato, inoltre, altri due spin-off del franchise di American Horror/Crime Story intitolati American Love Story e American Sports Story.

Il cast di Double Feature

Oltre ai già citati Finn Wittrock, Lily Rabe, Evan Peters e Frances Conroy, nella decima stagione di American Horror Story rivedremo molti altri volti storici della serie: tra questi Sarah Paulson, Billie Lourd, Angelica Ross, Leslie Grossman e Adina Porter che si uniscono alle new entry Macaulay Culkin e Neal McDonough.