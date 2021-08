American Horror/Crime Story: FX annuncia altri due spin-off a tema sportivo e sentimentale

News Serie TV

L'ordine di American Love Story e American Sports Story segue di poche settimane il lancio dell'altro spin-off American Horror Stories.

Ryan Murphy racconterà molte altre storie americane. La rete via cavo FX ha annunciato che il prolifico sceneggiatore, regista e produttore esecutivo dietro le serie di successo American Horror Story e American Crime Story, nonché lo spin-off in onda da meno di un mese American Horror Stories, è al lavoro con lo storico partner Brad Falchuk alla realizzazione di altre due serie per il franchise: American Love Story e American Sports Story.

I dettagli di American Love Story e American Sports Story

Come si può intuire facilmente dai titoli, ogni stagione di American Love Story racconterà una travolgente storia d'amore vera che ha catturato l'attenzione del mondo, mentre ogni stagione di American Sports Story si concentrerà su un avvenimento importante che coinvolge una figura sportiva, riesaminato attraverso il prisma del mondo di oggi e raccontato da più punti di vista.

La prima stagione di American Love Story ripercorrerà il vorticoso corteggiamento e il matrimonio tra John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette. Quella che è iniziata come una bella unione per la giovane coppia, ampiamente riconosciuta come una regalità americana, si è poi logorata sotto lo stress del microscopio implacabile e dello sguardo ombelicale dei tabloid. Le pressioni delle loro carriere e le voci sui contrasti familiari si sono concluse con la loro tragica morte quando l'aereo privato su cui viaggiavano si è schiantato nell'oceano in una nebbiosa notte d'estate al largo della costa del Massachusetts.

La prima stagione di American Sports Story, invece, racconterà la storia del giocatore della NFL Aaron Hernandez, condannato per omicidio nel 2015 e poi morto suicida. In questo caso, il ciclo sarà un adattamento del podcast Gladiator: Aaron Hernandez and Football Inc.

Le dichiarazioni

"Quando Ryan Murphy è venuto da noi con questi due spin-off e le storie che aveva in mente per American Sports Story e American Love Story, abbiamo colto al volo l'occasione", ha dichiarato il presidente di FX John Landgraf in un comunicato. "Ciò che è iniziato con American Horror Story ha generato alcuni degli show migliori e più indelebili della nostra generazione, in particolare American Crime Story, che ha creato una bellissima collaborazione tra Ryan, Brad, Nina [Jacobson] e Brad [Simpson]. La loro alchimia e il modo in cui costruiscono queste storie - con una tale cura, una tale chiarezza e una tale dimensionalità - hanno creato quelle magnificenze che sono Il caso O.J. Simpson, L'assassinio di Gianni Versace e Impeachment. Non vediamo l'ora di vedere cosa verrà dopo".