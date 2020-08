American Horror Stories: Sarah Paulson dirigerà lo spin-off della serie di Ryan Murphy

News Serie TV

L'attrice sarà coinvolta nel drama antologico ufficializzato a FX.

C'erano pochi dubbi che a bordo di American Horror Stories, la serie antologica spin-off di American Horror Story, Ryan Murphy portasse alcuni dei volti familiari della serie madre. Sarah Paulson ha annunciato che sarà coinvolta nel progetto, ma non necessariamente sullo schermo. "Che posso dire? Dirigerò qualcosa", ha anticipato l'attrice durante un panel organizzato da Netflix per presentare Ratched, un'altra nuova serie di Murphy che la vede come protagonista.

American Horror Stories: Tutto quello che sappiamo

Sappiamo ancora poco su American Horror Stories ma ciò che è certo è che lo spin-off sarà su FX e, in stile Black Mirror, avrà episodi della durata di un'ora indipendenti che racconteranno storie autoconclusive. L'annuncio della serie era stato dato dallo stesso Ryan Murphy che, dopo una riunione via Zoom con diversi membri dei cast delle stagioni passate di American Horror Story, aveva scritto: "Abbiamo ricordato i bei tempi [e parlato] dello spin-off che stiamo realizzando intitolato American Horror Stories (con episodi di un'ora), quando cominceranno le riprese della prossima stagione della serie madre e altre cose che non si possono sapere. È stato molto divertente e sono contento che ci siamo incontrati. Mi mancano tutti!". Non sorprenderebbe, dunque, vedere nello spin-off altre facce già note ai fan della serie horror.

Quando usciranno American Crime Story: Impeachment e American Horror Stories

Sappiamo che la decima stagione di American Horror Story è stata rinviata ufficialmente al 2021. Paulson, invece, non ha saputo dare informazioni precise sull'avvio della produzione di American Crime Story: Impeachment, che pure la vede coinvolta nel ruolo di Linda Tripp, e di American Horror Stories. "Il mondo e lo stato della California non stanno vivendo momenti molto felici a causa della gestione del Coronavirus. Entrambe le produzioni saranno girate a Los Angeles. Eravamo a meno di due settimane dall’inizio di American Crime Story: Impeachment. Di recente ho sentito voci riguardanti un possibile inizio delle riprese ad ottobre, poi addirittura nel 2021. Insomma, molte voci ma nessuna certezza” ha detto.

