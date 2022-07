American Horror Stories 2: Il primo trailer ne svela il cast, molti i volti familiari

News Serie TV

Tornano Cody Fern e Denis O'Hare, e debuttano nel franchise Dominique Jackson e Judith Light.

La coltre di mistero che circonda la seconda stagione di American Horror Stories è caduta, almeno in parte finalmente. Con la diffusione del primo trailer emergono i nomi degli attori e delle attrici che reciteranno in questo nuovo ciclo di episodi della serie antologica, in Italia parte dell'offerta di Disney+. E alcuni sono nomi che i fan del franchise conoscono molto bene, come le star di American Horror Story Cody Fern e Denis O'Hare.





American Horror Stories: Il cast della stagione 2

O'Hare è l'inquietante protagonista della storia incentrata sulla casa delle bambole, anticipata dal poster e dal teaser trailer diffusi precedentemente. Oltre a lui e Fern, dai precedenti episodi di American Horror Stories e dalle precedenti stagioni di American Horror Story torneranno Max Greenfield, Nico Greetham e Gabourey Sidibe. Faranno invece il loro debutto nel franchise Dominique Jackson (Pose), Judith Light (American Crime Story), Alicia Silverstone (Il club delle babysitter), Bella Thorne (A tutto ritmo) e Quvenzhané Wallis (Swagger).

La seconda stagione sarà disponibile negli Stati Uniti su Hulu dal 21 luglio. In Italia una data non è stata ancora annunciata.