American Horror Stories 2: Il primo teaser trailer ci porta in una terrificante casa delle bambole

La serie antologica torna in onda negli Stati Uniti questo mese. Un mistero le storie e il cast.

Sì, le inquietanti figure nel primo poster della stagione 2 di American Horror Stories sono bambole. La conferma arriva dal primo teaser trailer diffuso nelle scorse ore dall'americana FX, nel quale il concetto si espande in modo ancora più terrificante portandoci in una casa delle bambole dalla quale qualunque bambino o bambina si terrebbe molto a distanza. E lo farebbe anche più di qualche adulto.





American Horror Stories: Cosa sappiamo della stagione 2

In onda negli Stati Uniti dal 21 luglio (a seguire in Italia in streaming su Disney+), la seconda stagione di American Horror Stories è ancora un grande mistero, perché nessun dettaglio - né delle storie che racconterà né degli attori che coinvolgerà - è stato ancora diffuso. Nel frattempo, la clip mostra una casa delle bambole (o un diorama) in cui ciascuna stanza emana un'atmosfera diversa ma ugualmente spaventosa la quale, forse, contiene indizi di quello che accadrà nei prossimi episodi, come in un arzigogolato puzzle tutto da comporre.

Spin-off della serie horror di successo American Horror Story, l'antologia racconta una storia diversa in ogni episodio, talvolta collegandosi con le vicende delle precedenti stagioni della serie principale. Nel ciclo inaugurale, ad esempio, è stata ampliata la storia di Murder House introducendo il nuovo personaggio della Donna di Gomma, mentre Dylan McDermott ha ripreso il ruolo del Dott. Ben Harmon.