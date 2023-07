Ahsoka, un backstage racconta Rosario Dawson e la sua missione nel mondo di Star Wars

News Serie TV

Dal 23 agosto arriva su Disney+ la serie dal vero Ahsoka, dedicata al personaggio del mondo di Star Wars, nato per la serie animata The Clone Wars. In questa featurette in italiano, Rosario Dawson si gode il suo momento di gloria, fortemente voluto dai fan e patrocinato dal regista Dave Filoni.

L'attesa dei fan di Star Wars, specialmente quelli legati alla serie tv animata The Clone Wars, sta ormai per finire: Ahsoka, beniamina di quelle storie, sta per approdare su Disney+ in streaming in una serie dal vero tutta per lei, dopo che Rosario Dawson, l'attrice scelta per interpretarla in carne e ossa, era già apparsa in un paio di episodi tra The Mandalorian e The Book of Boba Fett. In attesa del debutto dei primi due episodi (di otto) il 23 agosto sulla piattaforma, gustiamoci questa featurette che racconta come Rosario sia stata trascinata nella galassia lontana lontana dagli stessi fan... senza pensare nemmeno per un attimo di opporsi, anzi!





Il regista Dave Filoni, in collaborazione con George Lucas, ha presentato al mondo Ahsoka Tano, apprendista Jedi di Anakin Skywalker, nella serie animata Star Wars - The Clone Wars (2008-2020). Stagione dopo stagione, il personaggio ha guadagnato terreno nel cuore dei fan, che fino a The Mandalorian (episodio 205) e The Book of Boba Fett (106) non l'avevano mai vista in carne e ossa, appunto con l'interpretazione di Rosario Dawson. In Ahsoka il personaggio avrà a che fare con Sabine Wren (interpretata da Natasha Liu Bordizzo) e Ezra Bridger (Eman Esfandi), già apparsi nella serie animata Star Wars: Rebels. La minaccia sarà incarnata dall'ambizioso e sanguinario Baylan Skolland (Ray Stevenson), in un periodo appena successivo alle vicende narrate nel Ritorno dello Jedi. Il resto del cast comprende Mary Elizabeth Winstead (Hera Syndulla), Lars Mikkelsen (Thrawn), Genevieve O'Reilly (come sempre Mon Mothma), Ivanna Sakhno (Shin Hati, apprendista di Baylan), Diana Lee Inosanto (Morgan Elsbeth) e la voce originale di David Tennant per il droide Huyang.

Dave Filoni è showrunner e sceneggiatore principale di Ahsoka, dividendosi la regia degli episodi con Steph Green, Peter Ramsey, Jennifer Getzinger, Geeta Vasant Patel e Rick Famuyiwa. C'è naturalmente lo zampino di Jon Favreau, creatore di Mandalorian, co-producer con lo stesso Filoni, Kathleen Kennedy, Colin Wilson, Carrie Beck e Karen Gilchrist.