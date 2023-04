Ahsoka: Lars Mikkelsen sarà il Grand'ammiraglio Thrawn, David Tennant il droide Huyang

News Serie TV

La nuova serie di Star Wars, con Rosario Dawson nuovamente nei panni di Ahsoka Tano, arriverà su Disney+ ad agosto.

Dalla convention Star Wars Celebration 2023, che si sta tenendo in questi giorni a Londra, arriva una notizia che farà di certo piacere ai super fan della Galassia. Nella serie Star Wars: Ahsoka, che vedrà Rosario Dawson riprendere il ruolo dell'ex cavaliere Jedi già vista in versione live-action in The Mandalorian e The Book of Boba Fett, tornerà anche il Grand'ammiraglio Thrawn, cioè il super cattivo di Star Wars Rebels. E in versione live-action, come molti speravano, a interpretarlo ci sarà proprio Lars Mikkelsen, l'attore che ha prestato la voce alla versione animata del personaggio. Durante il panel dedicato ad Ahsoka, inoltre, è stato confermato che David Tennant tornerà a prestare la voce al droide Huyang, proprio come anche lui aveva già fatto nella serie animata Clone Wars.

La trama e il cast di Ahsoka

Ambientata cinque anni dopo gli eventi di Star Wars: Il ritorno dello Jedi, quindi dopo la caduta dell’Impero e nello stesso periodo di The Mandalorian e The Book of Boba Fett, Ahsoka segue l’ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano (Rosario Dawson) ed ex apprendista di Anakin Skywalker mentre indaga su una minaccia che incombe su una galassia vulnerabile. Arriverà su Disney+ ad agosto 2023.

Natasha Liu Bordizzo (The Society) interpreta Sabine Wren, un personaggio già visto nella serie animata Star Wars: Rebels, mentre Mary Elizabeth Winstead (Fargo) interpreta Hera Syndulla. Altri personaggi che vedremo (o rivedremo) saranno il Senatore Mawood (Maurice Irvin), il Senatore Rodrigo (Jacqueline Antaramian), il Cancelliere Mon Mothma (Genevieve O'Reilly), il Senatore Xiono (Nelson Lee) e il Gran Senatore (Erica Duke). Completano il cast Ray Stevenson nel ruolo di Baylan Skoll e Ivanna Sakhno in quello di Shin Hati. Non c'è traccia nel primo trailer della serie diffuso (lo vedete in basso) di Hayden Christensen nei panni del villain numero uno di Star Wars Anakin Skywalker/Darth Vader che, secondo alcuni rumor, dovrebbe apparire nella serie.

Chi è il Grand'ammiraglio Thrawn e perché sarà una figura centrale

Il Grand'ammiraglio Thrawn è il villain che probabilmente terrà uniti i diversi crossover del "Mandoverse", cioè delle serie e del recentemente annunciato film in cui culmineranno tutte le storie. Presente in alcuni romanzi non canonici dell'universo fantascientifico di Guerre stellari e figura di spicco dell'Impero, è stato poi reintrodotto da zero nella serie animata Star Wars Rebels e a lui ha fatto proprio riferimento Ahsoka Tano nella seconda stagione di The Mandalorian. Solo poche settimane fa, intervistato da una testata danese, Lars Mikkelsen si era preso gioco dei giornalisti e dei fan negando un suo coinvolgimento in Ahsoka. "Non ne ho sentito parlare... avrebbero dovuto avvicinarsi a me, ma non l'hanno fatto. Quindi deve essere qualcun altro a interpretarlo, sfortunatamente", aveva dichiarato. Siamo felici, a questo punto, di essere stati presi in giro.

Ahsoka: Il primo trailer: Ahsoka: Il primo trailer della serie Star Wars di Disney+ -HD

Scopri Disney+