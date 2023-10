Agatha: Darkhold Diaries, Marvel mostra il nuovo logo dello spin-off di WandaVision

News Serie TV

Rivelata inoltre la trama ufficiale della nuova serie tv con Kathryn Hahn.

Da quando è stato annunciato due anni fa, lo spin-off di WandaVision dedicato ad Agatha Harkness, la potente strega interpretata da Kathryn Hahn, ha cambiato titolo due volte. Inizialmente Agatha: House of Harkness, la nuova serie si è fatta chiamare per un po' Agatha: Coven of Chaos e ora è conosciuta come Agatha: Darkhold Diaries. Il nuovo titolo, annunciato dalla Marvel lo scorso mese, si mostra ora in un logo che, almeno nello stile, non si discosta dai precedenti.

Cosa sappiamo di Agatha: Darkhold Diaries

Disponibile in streaming su Disney+ dal prossimo autunno, presumibilmente in tempo per Halloween, Agatha: Darkhold Diaries vede la strega Agatha Harkness liberarsi finalmente da un incantesimo in cui era rimasta intrappolata. Ansiosa di tornare alle sue letali vecchie abitudini, Agatha scopre però di essere impotente. L'unica via d'uscita per lei è intraprendere una pericolosa ricerca per recuperare i suoi poteri, con l'aiuto di uno o due improbabili compagni.

Il cast della serie include anche Aubrey Plaza (The White Lotus) nel ruolo di Rio Vidal, una strega della congrega di Agatha; Patti LuPone (American Horror Story) di Lilia Calderu, una strega siciliana di 450 anni, membro della congrega, abile nella divinazione; e Sasheer Zamata (Home Economics) e Ali Ahn (Dion) di Jen K e Alice, altre due streghe. Emma Caulfield Ford riprende il ruolo interpretato in WandaVision, Sarah Proctor, mentre David Lengel interpreta di nuovo suo marito Harold. La star di Heartstopper Joe Locke e quella di The Wilds Miles Gutierrez-Riley hanno ottenuto i ruoli di Billy Kaplan e del suo fidanzato Hulkling, mentre Debra Jo Rupp torna nei panni di Sharon Davis. Non sono stati ancora resi noti, invece, i ruoli affidati a Maria Dizzia (School Spirits) e Okwui Okpokwasili.