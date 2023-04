Agatha: Coven of Chaos, Patti LuPone svela i dettagli del suo personaggio nello spin-off di WandaVision

News Serie TV

L'attrice recita con Kathryn Hahn, Aubrey Plaza e Joe Locke nella serie in arrivo nel 2024 su Disney+.

Come potevamo immaginare, Agatha Harkness non sarà sola nella sua congrega di streghe in Agatha: Coven of Chaos, lo spin-off di WandaVision incentrato sul personaggio interpretato da Kathryn Hahn nella serie Marvel. La strega che ha dato del filo da torcere a Wanda Maximoff/Scarlet Witch sarà affiancata da diversi personaggi e uno sarà interpretato dalla star di Broadway Patti LuPone. Proprio quest'ultima ha svelato i primi dettagli del suo personaggio, ospite del talk show The View: interpreterà addirittura una strega di 450 anni!

Agatha: Coven of Chaos, la trama

Disponibile in streaming su Disney+ nel 2024, lo spin-off di WandaVision porta la firma di Jac Schaeffer, l'ideatore e showrunner della serie originale, e racconterà una storia in continuità con la Fase 5 del Marvel Cinematic Universe. Ricorderete che nel finale di WandaVision, Agatha ha perso la battaglia per assorbire la magia di Wanda, e quest'ultima l'ha intrappolata per sempre nel personaggio della sua vicina di casa, Agnes.

Il personaggio di Patti LuPone e gli altri

LuPone ha svelato che interpreterà Lilia Calderu, una strega siciliana di 450 anni. "È una congrega di streghe e io interpreto Lilia Calderu, che a quanto pare era già nel mondo Marvel. Ho fatto delle ricerche su di lei, è sexy, è davvero sexy, ha un corpo e dei capelli fantastici", ha detto LuPone. "Non sapevo che esistessero le streghe, non sapevo nulla del mondo Marvel. Ci sono streghe nel mondo Marvel. Quindi, siamo una congrega di streghe e le streghe sono Kathryn Hahn, Aubrey Plaza e Joe Locke", ha spiegato. Di conseguenza, capiamo che anche Aubrey Plaza (The White Lotus) e Joe Locke (Heartstopper) faranno parte di questa congrega di streghe. Sapevamo già, inoltre, che nella serie tornerà anche Emma Caulfield Ford, di nuovo nel ruolo di Dottie da lei interpretato in WandaVision.

Lilia Calderu è un personaggio apparso nei fumetti Marvel per la prima volta nel 1973. Maestra delle arti mistiche, ha come potere la divinazione e la sua specialità sono i tarocchi. Nei fumetti è nativa della Transylvania ma, evidentemente, Agatha: Coven of Chaos l'ha invece resa di origini italiane, per l'esattezza siciliane.